Vox cancela la financiación autonómica a la cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha cancelado la financiación para la cátedra de Cooperación al desarrollo de la Universidad de Zaragoza. Así lo ha decidido y anunciado el vicepresidente autonómico y líder de Vox, Alejandro Nolasco, a través de una nota de prensa, en la que explica que se ha suprimido la partida de 30.000 euros de los presupuestos de 2026 y que estos fondos ahora pasarán a ser destinados a "servicios sociales de prioridad nacional", que "redunden directamente en los habitantes de Aragón contribuyendo a reforzar políticas de acción social, en especial en materia de ancianos y personas discapacitadas", sin concretar en qué servicios se utilizará ese dinero.

Según han trasladado desde el Ejecutivo aragonés, esta medida forma parte del "plan de recorte de subvenciones no prioritarias" que está llevando a cabo la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia desde hace un mes. La decisión de cancelar la financiación de la cátedra de Cooperación al Desarrollo se ha anunciado en la reunión celebrada este martes por la Comisión Mixta de seguimiento de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo que se creó tras un convenio inicial firmado por el Ejecutivo autonómico en 2008 y que se había ido renovando año tras año hasta la actualidad.

El balance expuesto por Nolasco habla de que "sólo en los siete últimos años esta cátedra de Cooperación al Desarrollo le ha costado al Gobierno regional 678.000 euros", es decir, menos de 100.000 euros al año. Sin embargo, el titular de Bienestar Social considera que destinar esa cuantía "no es de recibo mientras al mismo tiempo se les está diciendo a miles de aragoneses que no se les puede atender en sus necesidades". Así, el vicepresidente ha recordado que el Gobierno de Aragón financia al campus público "con más de 270 millones de euros anuales" y que ahora le corresponde a la propia universidad "decidir si mantiene o no esa cátedra de Cooperación al Desarrollo atendiendo a los recursos de que dispone".

Así, a través de la nota de prensa, Nolasco recalca que la cooperación al desarrollo no está entre las prioridades de su área y lo considera un "gasto extra", mientras incide en que primará su "prioridad nacional": "Atender primero a los nuestros y reducir gastos que no son prioritarios y que no redundan directamente en los nuestros", ha zanjado Nolasco, que ha vuelto a hablar desde una comunicación oficial del Gobierno de Aragón de una "invasión migratoria con un coste social y económico enorme que es cada vez más inasumible".

Fuentes de la Universidad de Zaragoza indican que están analizando la nueva situación tras el anuncio de Nolaco y todavía no han valorado esta eliminación de fondos.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que en el anterior Gobierno del PP y Vox la cooperación al desarrollo ya fue la más perjudicada de sus políticas, con un recorte del 80% en los presupuestos de 2024, según denunció la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).