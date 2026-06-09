Vox elije a un juez y doctor en Derecho para el nuevo cargo de director general de Desregulación del Gobierno de Aragón
El zaragozano Raúl López es también profesor en universidades como ESIC, San Jorge, Rey Juan Carlos o la Universidad Europea
Raúl López Martínez (Zaragoza, 1971) será el nuevo director general de Desregulación en la presente legislatura, cargo de nueva creación impuesto por Vox en la conformación del nuevo Ejecutivo aragonés fruto del pacto PP-Vox, en el que se otorga a la consejería de Desregulación precisamente el rango de la vicepresidencia que ostenta Alejandro Nolasco.
Según han trasladado a través de un comunicado, López es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Es juez sustituto y profesor en universidades como ESIC University, Universidad San Jorge, Universidad Rey Juan Carlos o la Universidad Europea.
En su currículum figura que López cuenta con el Máster en Investigación en Economía y Empresa por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid-ICADE y ha publicado varios libros y artículos de carácter jurídico, participando como ponente habitual en congresos y seminarios, nacionales e internacionales.
También es asociado-colaborador de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y miembro de la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Pontificia Comillas. Ha dirigido el Observatorio del Deporte Femenino, órgano privado de carácter académico y consultivo, formado por profesionales del sector jurídico, docente y deportivo.
Según recuerdan en su comunicado, la Dirección General de Desregulación prevé "reducir o eliminar normativas y trámites burocráticos para simplificar la administración y promover la actividad económica".
- Una gran promotora vasca irrumpe en el mercado inmobiliario de Zaragoza y compra una manzana para construir 234 pisos por 26 millones de euros
- Se aproxima una masa de aire polar a Zaragoza: los termómetros se desplomarán 8 grados en apenas 48 horas
- El tranvía de Zaragoza, 15 años después: la línea más usada del país apunta a un nuevo récord de viajeros en 2026
- El Atlético de Madrid 'ficha' en Tarazona: el fondo inversor Apollo se hace con la planta de Forvia
- Kasan, distrito comercial: así es la galería en el centro de Zaragoza que resiste al comercio electrónico
- Cierra la tienda de botas El Tubo: "Ahora será un almacén de bar, pero no hay tristeza"
- El arquitecto que diseñó el tranvía de Zaragoza: '¿El mayor error? No hacer la línea 2 inmediatamente después
- Nuevo intento para proteger un edificio en Zaragoza y evitar su derribo: 'Es una de las pocas piezas del sistema ferroviario que sigue en pie