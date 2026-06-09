Vox elije a un juez y doctor en Derecho para el nuevo cargo de director general de Desregulación del Gobierno de Aragón

Raúl López Martínez (Zaragoza, 1971) será el nuevo director general de Desregulación en la presente legislatura, cargo de nueva creación impuesto por Vox en la conformación del nuevo Ejecutivo aragonés fruto del pacto PP-Vox, en el que se otorga a la consejería de Desregulación precisamente el rango de la vicepresidencia que ostenta Alejandro Nolasco.

Según han trasladado a través de un comunicado, López es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Es juez sustituto y profesor en universidades como ESIC University, Universidad San Jorge, Universidad Rey Juan Carlos o la Universidad Europea.

En su currículum figura que López cuenta con el Máster en Investigación en Economía y Empresa por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid-ICADE y ha publicado varios libros y artículos de carácter jurídico, participando como ponente habitual en congresos y seminarios, nacionales e internacionales.

También es asociado-colaborador de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y miembro de la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Pontificia Comillas. Ha dirigido el Observatorio del Deporte Femenino, órgano privado de carácter académico y consultivo, formado por profesionales del sector jurídico, docente y deportivo.

Noticias relacionadas

Según recuerdan en su comunicado, la Dirección General de Desregulación prevé "reducir o eliminar normativas y trámites burocráticos para simplificar la administración y promover la actividad económica".