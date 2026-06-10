La alcaldesa de Utebo será la nueva diputada del PP en las Cortes de Aragón

Fin al ir y venir de escaños en el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón. María Jesús Sariñena, alcaldesa de Utebo, será nueva diputada de los conservadores en el Parlamento autonómico desde este jueves, cuando tome posesión al inicio del pleno en La Aljafería. La regidora asumirá el último escaño en las Cortes y terminará así el baile de sillones dentro del grupo parlamentario desde que echara a andar la nueva legislatura.

La incorporación de Sariñena completa el grupo parlamentario del PP, que conforman 28 diputados. Su entrada es posible por la renuncia de Mercedes Muñoz, concejal en el Ayuntamiento de Calatayud, que declinó incorporarse a la institución autonómica para centrarse en el consistorio bilbilitano y en su dedicación profesional, que comparte con las responsabilidades políticas. Y también porque Alberto Baños, antes que Sariñena en las listas del PP para el pasado 8F, se mantendrá como jefe de gabinete de Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte. La jefatura de gabinete no es compatible con el cargo de diputado autonómico.

La regidora de Utebo abandonará, a su vez, el puesto que tiene en la Diputación de Zaragoza, como representante provincial del PP. En su lugar, según han informado fuentes de los conservadores en la provincia, se incorporará a la institución Noé Latorre, alcalde de La Almunia de Doña Godina.

Todos estos movimientos en el grupo parlamentario del PP en las Cortes de Aragón se han producido por las decisiones, principalmente, de los miembros del Gobierno. El primero en dejar La Aljafería fue Javier Rincón, al saltar al gabinete del presidente Jorge Azcón como nuevo secretario general técnico de la presidencia. El espacio generado por el exconsejero de Agricultura fue ocupado por Luis José Arrechea, que ya había sido diputado autonómico en la pasada legislatura.

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Hace unas semanas, dos consejeros, dos pesos pesados del PP en la comunidad autónoma, renunciaron a sus actas en Las Cortes. Roberto Bermúdez de Castro (Hacienda, Interior y Administración Pública) y Octavio López (Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial) renunciaban a su escaño para centrarse en su trabajo en sus consejerías, dos de los departamentos con más competencias de todo el Gobierno de Aragón. Al oscense Bermúdez de Castro le sustituyó José María Giménez, alcalde de Boltaña que ya tuvo experiencia en La Aljafería en el pasado ciclo político. El espacio generado por López se llenará mañana con la incorporación definitiva de la regidora de Utebo, María Jesús Sariñena.