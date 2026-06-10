Amazon Web Services consigue los permisos para levantar sus edificios en El Burgo de Ebro

La parte del PIGA 'Expansión Región AWS en Aragón' promovido por Amazon Data Services Spain, que permite la urbanización y la construcción de varios edificios destinados a acoger nuevos centros de datos y diversos servicios en El Burgo de Ebro, ha recibido la aprobación definitiva del Consejo de Gobierno de Aragón. Se trata de la cuarta aprobación parcial definitiva del segundo PIGA que promueve AWS en la comunidad autónoma y que permite avanzar en las fases de urbanización y edificación.

Este avance en la tramitación incluye las autorizaciones medioambientales y sectoriales pertinentes y los proyectos ejecutivos en las tres ubicaciones citadas. Esta aprobación incluye el proyecto de edificación y urbanización interior --viales, redes, cerramientos, infraestructura energética--, una subestación eléctrica e instalaciones completas del campus.

Además, la aprobación parcial definitiva afecta a la construcción de un nuevo edificio de centro de datos y a una subestación eléctrica en Villanueva de Gállego y la construcción de una subestación eléctrica en Walqa (Huesca) que habían quedado pendientes anteriormente.

En definitiva, esta cuarta aprobación parcial supone la aprobación definitiva del emplazamiento de El Burgo de Ebro, la culminación de la autorización de todos los proyectos ejecutivos de Fase 1, la habilitación completa para la ejecución material de los centros de datos en todos los emplazamientos, excepto La Cartuja, y la integración de infraestructuras esenciales.