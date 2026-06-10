Consejo de Gobierno
Autorizada la contratación de cuatro lotes de conservación de carreteras en Aragón: estas son las vías beneficiadas
Estos contratos garantizan el mantenimiento durante tres años
El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de cuatro lotes de conservación de la Red de Carreteras de Aragón. Se trata de tres lotes correspondientes a las carreteras de la provincia de Zaragoza y uno de la provincia de Teruel, concretamente los lotes Z1, Z2, Z4 y TE2, cuyas prórrogas de contratos expiran el próximo mes de julio.
Los nuevos contratos garantizan el mantenimiento de las carreteras durante tres años, hasta el verano de 2029. El importe de adjudicación de los mismos asciende a 17.803.890,37 euros, lo que supone una baja respecto al presupuesto de licitación de 2.960.293,8 euros, es decir un 7,15% menos.
La autorización del Consejo de Gobierno se extiende al expediente de contratación y gasto de 38.455.956,21 euros y a su distribución plurianual para el contrato de los ocho lotes en que se distribuye la conservación de la red autonómica: los citados y otros cuatro más relativos a la provincia de Huesca (HU1, HU2 y HU3) y de Teruel (TE1). Estos últimos están pendientes de una nueva valoración de las ofertas, tal como ordenó el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos (TACPA) tras el recurso presentado por tres empresas que quedaron excluidas al no aceptarse la justificación de las bajas temerarias en que habían incurrido en el proceso de licitación.
La distribución plurianual de los ocho lotes autorizada por el Consejo de Gobierno es la siguiente: 8.089.391,78 euros en 2026, 15.377.858,49 euros en 2027, 14.692.692,68 euros en 2028 y 296.013,26 euros en 2029.
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