Esto es lo que cobrará Alberto Izquierdo como asesor del presidente Azcón en el Gobierno de Aragón

El fichaje de Alberto Izquierdo, presidente del PAR, como asesor personal del presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP, Jorge Azcón, implicará el cobro de un salario de unos 70.000 euros anuales. Así consta en el desglose de los salarios públicos del Ejecutivo aragonés publicado en el portal de Transparencia, pendiente de actualizar desde 2024, cuando el primer Gobierno de coalición PP-Vox actualizó las tablas salariales.

El puesto de Izquierdo, como asesor del presidente, es uno de los elegidos directamente por el jefe del Ejecutivo, que no necesita aprobarse en el seno del Consejo de Gobierno, y que representa al personal más próximo y de máxima confianza de los 80 miembros que componen el gabinete, entre consejeros, directores generales, asesores, conductores y secretarios.

Según figura en la tabla de retribuciones y número de personal eventual que acompaña al Gobierno de Aragón, actualizada a finales de septiembre de 2024, el puesto de "asesor de la Presidencia del Gobierno" contará con un salario de 70.191,46 euros, lo que representa el quinto más elevado de la tabla, en la que figura el director de la oficina del Gobierno de Aragón en Bruselas como el puesto mejor remunerado, con 96.872,02 euros, y los 29.111 euros anuales como el salario más majo entre los cargos eventuales, para los conductores de vehículos de altos cargos.

Con la misma referencia disponible de 2024, el Gobierno de Aragón invierte cada año 3,9 millones de euros en las retribuciones de un total de 83 personas que conforman el personal eventual adscrito al Ejecutivo aragonés. Las tablas, salarios y número de personal eventual deberán actualizarse con la nueva legislatura.

El fichaje de Alberto Izquierdo como asesor personal ha causado un importante revuelo no solo en las filas aragonesistas sino también entre los alcaldes, concejales y diputados provinciales conservadores. Un comunicado compartido a través de un grupo de Whatsapp con la participación de decenas de alcaldes y ediles turolenses del PP pone en cuestión el nombramiento, tal y como contó este diario, y denuncian que la decisión se haya tomado sin contar en modo alguno con la opinión de los cargos del PP en el territorio.