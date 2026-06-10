La empresa privada Ribera Salud continúa con su expansión en Aragón: también atenderá 5.500 consultas en el hospital público de Barbastro

La empresa privada Ribera Salud afianza su presencia en Aragón. Tras hacerse el mes pasado con un contrato para atender consultas, urgencias y operaciones de Traumatología en el hospital público de Alcañiz, en este mes de junio se ha hecho con otro para ocuparse de 5.500 citas hasta final de año en el hospital de Barbastro en las especialidades de Otorrino y Urología.

Concretamente, la adjudicación del Salud se ha hecho a Ribera Medical S. L. U., que es una filial del grupo sanitario privado, por una cantidad de 288.350 euros. Del mismo modo, ha sido la única empresa que se ha presentado al concurso público y ha resultado la ganadora tras obtener una puntuación alta en todos los criterios analizados.

El Gobierno de Aragón tramitó a principios de mayo por la vía urgente la contratación de médicos privados en el hospital de Barbastro para atender las Consultas Externas de ambas áreas médicas, así como las guardias de Urología, ante la falta de recursos humanos en el Salud para poder atender estas consultas y con el objetivo de reducir las listas de espera.

El número estimado de consultas a realizar por Ribera Medical desde la formalización del contrato -se alcanzó un acuerdo el 1 de junio- y hasta el 31 de diciembre de 2026 es de 3.000 citas de Otorrino y 2.500 de Urología. Es decir, 5.500 citas hasta final de año. En cuanto a las guardias, se estiman 42 guardias de 17 horas y 20 guardias de 24 horas.

El hospital de Barbastro acusa un déficit de facultativos de estas especialidades, lo que provoca dificultades para atender la demanda asistencial y el consecuente incremento de las listas de espera. Ante la imposibilidad del Salud de disponer de personal, se opta por empresas privadas que puedan asumir las consultas. En estos momentso, Barbastro cuenta con una plantilla en Urología con 3,5 efectivos y en Otorrino con 1,5 efectivos, claramente insuficiente para atender la demanda.

Listas espera

En estos momentos, las listas de espera en Aragón rozan los 7.000 pacientes tras incrementarse en el último mes en casi 900 debido a las semanas de huelga de los médicos. Los paros de los profesionales están repercutiendo mucho en las demoras, que han ido subiendo en los últimos meses y en abril registraron un ascenso histórico.

De hecho, las 6904 personas que están esperando una operación en la comunidad desde hace más de seis meses es un dato que no se alcanzaba desde enero de 2025, cuando la cifra era de 7.059 usuarios en situación de demora.

En el caso de las especialidades de Otorrino y Urología, de las cuales Ribera Salud se hará cargo en el hospital de Barbastro, hay 881 personas y 723, respectivamente, en lista de espera. En detalle, en Barbastro son 35 pacientes en Otorrino y 16 en Urología.

Ribera Salud, propietario del grupo Hernán Cortés

En la comunidad, Ribera Salud gestiona un hospital privado y tres clínicas, todas ellas en Zaragoza, tras incorporar a su cartera en 2024 al grupo hospitalario aragonés Hernán Cortés. Basta con entrar en su página web para ubicar las localizaciones de estos centros.

Se trata del hospital Ribera HC Miraflores y sus Consultas Externas, situado todo ello en Camino de las Torres y Paseo de los Rosales; de la Clínica Ribera Pizarro, en la calle Francisco Pizarro; y de la Clínica Ribera Hernán Cortés, en la calle Hernán Cortes de la capital.