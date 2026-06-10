Industria en el Alto Gállego
Nuevo golpe al empleo en Aragón: el ERE que plantea Iberfoil afecta a más de 50 trabajadores
La empresa de Sabiñánigo ha entregado este miércoles la documentación que justifica la medida por pérdidas y la necesidad de adaptar su estructura
Aragón se enfrenta a un nuevo expediente de regulación de empleo en una de sus empresas de referencia fuera de Zaragoza. Este miércoles ha sido Iberfoil la que ha comunicado a los representantes de los trabajadores que el expediente de regulación de empleo (ERE) podría llegar a afectar hasta 53 de los cerca de 150 empleados con los que cuenta en Sabiñánigo. De esta manera, se ha abierto el periodo de consultas tras la entrega de la documentación económica y técnica.
La empresa, que de momento ha declinado realizar una valoración tras esta nueva toma de contacto, ha justificado los despidos por causas económicas y organizativas, argumentando pérdidas y la necesidad de adaptar su estructura para garantizar la viabilidad futura.
Iberfoil ha sostenido en las últimas semanas que atraviesa una situación complicada debido a la inestabilidad geopolítica internacional, el aumento de los costes energéticos y de producción, los problemas en las cadenas de suministro, la incertidumbre de los mercados y la competencia de productos importados de fuera de Europa. Así, asegura que estos factores han tenido un impacto significativo en su actividad y resultados económicos, especialmente durante los dos últimos ejercicios.
Otro elemento que ha agravado la situación es el retraso en la puesta en marcha del proyecto Iberfoil Integra, que ha exigido importantes inversiones y un elevado consumo de recursos financieros.
La dirección ha puesto en marcha un plan de transformación operativa y reorganización industrial para mejorar la competitividad, ganar eficiencia y asegurar la continuidad de la actividad a largo plazo. Iberfoil ha defendido que este plan ha sido validado por profesionales externos e independientes y que busca mantener una estructura industrial "viable y sostenible", como informó el pasado 28 de mayo en el inicio de este proceso.
La empresa ha insistido en que el objetivo final es garantizar la continuidad de la fábrica y del proyecto industrial en Aragón, donde es la única planta española especializada en la producción de hoja fina de aluminio para sectores como alimentación y farmacia.
La dirección sí ha asegurado que afronta el proceso con "responsabilidad, transparencia y diálogo" y ha reclamado el apoyo de instituciones y entidades financieras para culminar la transformación de la compañía.
Por su parte, los trabajadores han comenzado a contactar con los sindicatos para analizar la documentación y recibir asesoramiento jurídico durante la negociación.
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