La experiencia del influencer gastronómico Cocituber en "el mejor buffet libre de Aragón": "Un 6'5 como un piano"

Los restaurantes de carretera son un género en sí mismo dentro del mundo de la hostelería. Ofrecer una comida de calidad a un precio acorde y unas instalaciones a la altura son alguno de los ingredientes del éxito para unos locales que se caracterizan por la disparidad de clientes y escasa fidelidad, pero que pueden convertirse en parada obligada en una ruta si la propuesta es atractiva.

Público potencial hay. Empezando por los camioneros, uno de los colectivos más fieles de los restaurantes más apetecibles en sus rutas por la geografía española. En Aragón hay varios sitios de referencia, como bar Montón en lo localizada zaragozana homónima o Ficus & Persica, en la A-2. Aquí tienes una extensa lista de bares y restaurantes de referencia en las tres provincias de la comunidad para hacer una parada en la ruta.

Uno de los que se cuela en estas listas es el buffet libre El Español, situado en la N-II a la entrada de Bujaraloz en dirección a Lérida. Y ese ha sido uno de los últimos negocios que ha visitado el influencer Cocituber, un creador de contenido gastronómico famoso por visitar bares y restaurantes de toda España y valorándolos "diciendo siempre la verdad, sin filtros y sin postureos". Atesora más de medio millón de seguidores en Instagram, 474.000 en TikTok y 135.000 en Facebook.

Cocituber en "el mejor buffet libre de Aragón"

El Español se define a sí mismo como "el mejor buffet libre de Aragón" y cuenta además con un hostal con 11 habitaciones. Sus inicios se remontan a 1958, cuando nació como una parada de postas, evolucionando por la necesidad de atender a muchos viajeros de manera ágil y rápida. Regentado por la tercera generación del Grupo Vaquer, ofrece un amplio abanico de platos de tradición aragonesa como migas, caracoles o ternasco, pero también una gran variedad de platos calientes y fríos.

Este histórico restaurante en la provincia de Zaragoza fue el lugar elegido por Cocituber para un nuevo vídeo para sus canales, atraído por su notable valoración en Google -un 4'3- resultantes de 9.500 reseñas. "Tiene calidad, eh", presumía antes de entrar en el establecimiento. "Es el más grande que he visto".

Cocituber probando la fideuá de El Español / @Cocituber

Una vez dentro, y consultado el precio, menos de 19 euros sin bebida, pasó a probar gran parte de la propuesta gastronómica de El Español: piquillos rellenos, canelones, judías verdes, pescado a la marinera, manitas de cerdo, fideuá, arroz campero...y hasta una nube mojada en una fuente de chocolate. Solo un percance durante semejante cata: un leve atragantamiento con "un huesillo" de un muslo de pollo.

"¿Nota? Un 6,5 como un piano", resumía del influencer gastronómico sin entrar en más detalles que justificaran la valoración.

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"Me dedico a visitar bares y restaurantes de toda España diciendo siempre la verdad, incluso si me atraganto, sin filtros, sin postureos. Soy Cocituber", cierra.