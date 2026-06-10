Energía
El Gobierno de Aragón ve "intolerable" el recorte del nudo Mudéjar de Andorra
La vicepresidenta denuncia la falta de "soluciones" por parte del Gobierno de Sánchez a pesar de que el ministerio va a reformar las reglas de juego para readjudicar la potencia sobrante entre las empresas que ya se presentaron al proceso inicial del nudo Mudéjar
Las reacciones del Gobierno de Aragón al recorte del nudo Mudéjar de Andorra no se han hecho esperar y después de la consejera de Economía, Eva Valle, ha llegado la valoración de la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, a preguntas de los periodistas. Ha calificado de "totalmente intolerable" el recorte del proyecto del Nudo Mudéjar de la empresa Enel Green Power y ha criticado la "falta de soluciones" por parte del Gobierno de España.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha lamentado esta decisión y ha comentado que el Ejecutivo aragonés ya sospechaba hace varias semanas un "incumplimiento total del Gobierno de España", recordando "las expectativas que había generado a través de este proyecto" en las Cuencas Mineras y en toda la provincia de Teruel, también para el conjunto de Aragón.
"Esto responde a la forma de trabajar del Gobierno de Pedro Sánchez", ha criticado Vaquero, haciendo notar que "hace seis años decidió, sin ningún tipo de alternativa, sin ninguna planificación, por razones puramente ideológicas, decretar el cierre de la central térmica de Andorra" y "ahora hemos conocido, después de adjudicarse el concurso hace cuatro años, que no hay proyecto, no hay alternativa para las cuencas mineras para la provincia de Teruel; las consecuencias son muy graves".
A pesar de que el Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado ya los trámites para readjudicar la potencia 'sobrante' tras el recorte al proyecto de Enel, Vaquero ha subrayado que estos cambios suponen "perder miles de millones de euros, miles de empleos y oportunidades para nuestra provincia de Teruel". Además, ha denunciado que "no ha habido absolutamente ninguna respuesta" ante las peticiones de reuniones por parte del Gobierno de Aragón.
Además, ha quitado credibilidad al nuevo proceso. "Ahora nos hablan de iniciar un nuevo proceso o un nuevo proyecto para adjudicar esos megavatios y que esa capacidad de generación no se pierda, pero, lógicamente, la credibilidad del Gobierno de Sánchez es nula". "¿A quién se creen que van a engañar? Seis años después del cierre de la térmica, cuatro años después del concurso de adjudicación del nuevo Mudéjar, ¿a quién se creen que van a engañar?", ha reitrado Vaquero. Y ha anunciado que el Ejecutivo aragonés seguirá por la vía de la "reivindicación". "Es un mazazo", ha zanjado.
- Se aproxima una masa de aire polar a Zaragoza: los termómetros se desplomarán 8 grados en apenas 48 horas
- El tranvía de Zaragoza, 15 años después: la línea más usada del país apunta a un nuevo récord de viajeros en 2026
- Los dos barrios de Zaragoza donde la vivienda no sube de precio: la nueva realidad del mercado inmobiliario
- Kasan, distrito comercial: así es la galería en el centro de Zaragoza que resiste al comercio electrónico
- Lo que pudo ser y no ha sido (de momento): estos eran los trazados que se plantearon para la línea 2 del tranvía en Zaragoza
- Cierra la tienda de botas El Tubo: "Ahora será un almacén de bar, pero no hay tristeza"
- El arquitecto que diseñó el tranvía de Zaragoza: '¿El mayor error? No hacer la línea 2 inmediatamente después
- Nuevo intento para proteger un edificio en Zaragoza y evitar su derribo: 'Es una de las pocas piezas del sistema ferroviario que sigue en pie