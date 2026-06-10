El Gobierno de Aragón ve "intolerable" el recorte del nudo Mudéjar de Andorra

Las reacciones del Gobierno de Aragón al recorte del nudo Mudéjar de Andorra no se han hecho esperar y después de la consejera de Economía, Eva Valle, ha llegado la valoración de la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, a preguntas de los periodistas. Ha calificado de "totalmente intolerable" el recorte del proyecto del Nudo Mudéjar de la empresa Enel Green Power y ha criticado la "falta de soluciones" por parte del Gobierno de España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha lamentado esta decisión y ha comentado que el Ejecutivo aragonés ya sospechaba hace varias semanas un "incumplimiento total del Gobierno de España", recordando "las expectativas que había generado a través de este proyecto" en las Cuencas Mineras y en toda la provincia de Teruel, también para el conjunto de Aragón.

"Esto responde a la forma de trabajar del Gobierno de Pedro Sánchez", ha criticado Vaquero, haciendo notar que "hace seis años decidió, sin ningún tipo de alternativa, sin ninguna planificación, por razones puramente ideológicas, decretar el cierre de la central térmica de Andorra" y "ahora hemos conocido, después de adjudicarse el concurso hace cuatro años, que no hay proyecto, no hay alternativa para las cuencas mineras para la provincia de Teruel; las consecuencias son muy graves".

A pesar de que el Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado ya los trámites para readjudicar la potencia 'sobrante' tras el recorte al proyecto de Enel, Vaquero ha subrayado que estos cambios suponen "perder miles de millones de euros, miles de empleos y oportunidades para nuestra provincia de Teruel". Además, ha denunciado que "no ha habido absolutamente ninguna respuesta" ante las peticiones de reuniones por parte del Gobierno de Aragón.

Además, ha quitado credibilidad al nuevo proceso. "Ahora nos hablan de iniciar un nuevo proceso o un nuevo proyecto para adjudicar esos megavatios y que esa capacidad de generación no se pierda, pero, lógicamente, la credibilidad del Gobierno de Sánchez es nula". "¿A quién se creen que van a engañar? Seis años después del cierre de la térmica, cuatro años después del concurso de adjudicación del nuevo Mudéjar, ¿a quién se creen que van a engañar?", ha reitrado Vaquero. Y ha anunciado que el Ejecutivo aragonés seguirá por la vía de la "reivindicación". "Es un mazazo", ha zanjado.