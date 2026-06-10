El Gobierno de Aragón intenta zanjar el debate por el fichaje de Izquierdo como asesor de Azcón: "Es un tema que no da para más"

El Gobierno de Aragón quiere pasar página del ruido que ha generado el fichaje del presidente del PAR, Alberto Izquierdo, como asesor del presidente del Gobierno y líder del PP, Jorge Azcón. Después de la reunión de Azcón con representantes del PP en Teruel y de las reuniones que está celebrando el PAR también para abordar este asunto, la vicepresidenta del Gobierno autonómico y portavoz, Mar Vaquero, ha asegurado que "este tema no da para más" y ha defendido la potestad del presidente para elegir a su equipo asesor.

"Igual que cada consejero elige quién forma parte de su gabinete, el presidente también elige", ha defendido Vaquero, que ha evitado dar su opinión sobre la conveniencia de la contratación del líder de otro partido como asesor. "Creo que este tema no da para más. Ha habido una reunión ya con los alcaldes que no estaban de acuerdo, es respetable que cada consejero al igual que el presidente decida quién va a integrar esos gabinetes", ha incidido.

Alberto Izquierdo, en un acto de partido. / Josema Molina

"Es un tema que no da para da más. Es deseable que el trabajo sea lo más fructífero posible, lo que redundará en fortalecer el proyecto para mejorar el bienestar de todos los aragoneses", ha incidido Vaquero, que ha asegurado que ha habido casos similares "a lo largo de toda la historia". "No es la primera vez que alguien de otro partido ya trabaja en el equipo de otro partido", ha dicho Vaquero, aunque es la primera vez en Aragón que el presidente de un partido político trabaja para asesorar al de otro.

Así, ha defendido que "lo importante es que cada nombramiento cumpla su cometido y ello redunde en el objetivo final", ha manifestado Vaquero, que ha declinado hacer "especulaciones" sobre las "connotaciones políticas" que podría tener su nombramiento de cara a una hipotética unión del PP y el PAR de cara a las elecciones municipales.

Vaquero ha concluido que lo deseable es que el trabajo de Izquierdo sea "lo más fructífero posible" y que cada responsable político que forma parte de un Gobierno cumpla "con el mayor acierto" sus competencias porque fortalecerá el proyecto del Gobierno de Aragón, y ha mostrado su convencimiento de que ese ha sido "el propósito del presidente" al elegir quiénes tienen que formar parte de su gabinete.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado hoy el nombramiento de cuatro altos cargos y el cese de tres directores generales, una de ellas, del PAR.

Así, Raúl López Martinez, como ya se dio a conocer este martes, ha sido nombrado director general de Desregulación, mientras que María Nogueras Edo será la nueva directora general de Turismo y Hostelería en sustitución de Jorge Moncada. Estas dos direcciones generales son competencia de dos de las consejerías dirigidas por Vox, mientras que los otros dos nombramientos corresponden a departamentos dirigidos por el PP.

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En el de Sanidad, Cristina Sarasa Bellosta sustituirá a Estíbaliz Tolosa Tamayo (del PAR) como directora general de Cuidados y Humanización, y en Educación, Ciencia y Universidades será Ana Eva Tejedor Jodra la nueva directora general de Personal, un cargo que ocupaba José María Cabello como director general de Personal, Formación e Innovación.