Motorland Aragón será el único circuito de reserva de MotoGP entre 2028 y 2031
Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, y Jorge Azcón, presidente de Aragón, rubrican la incorporación de la pista de Alcañiz al mundial de 2027 y anuncian la ampliación del compromiso para el próximo lustro
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Motorland Aragón seguirá estando en el gran circo del motor hasta 2031, pero en un segundo escalón. El trazado de Alcañiz se convierte en la única pista de reserva para el mundial entre 2028 y 2031. Además de confirmar este miércoles la incorporación al mundial de 2027, como han firmado Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports, y Jorge Azcón, presidente de Aragón.
Los Jardines de Presidencia del Edificio Pignatelli ha sido el escenario elegido para firmar el acuerdo que liga a la comunidad autónoma al principal campeonato motociclista del planeta. Azcón ha confirmado que el Gobierno de Aragón abonará un canon de 12 millones de euros a Dorna para mantener a MotoGP en Alcañiz.
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