Nuevo paso adelante para la concertación de 1º de Bachillerato en Aragón

El Gobierno de Aragón sigue dando pasos adelante para la concertación del Bachillerato a partir del próximo curso escolar. Aunque el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) todavía no se ha pronunciado sobre la petición de medidas cautelares realizada por las plataformas en defensa de la escuela pública, el Ejecutivo aragonés ya garantiza la financiación para los conciertos correspondientes al 1º de Bachillerato hasta el curso 2030-2031.

El Consejo de Gobierno de Aragón ha autorizado este miércoles los conciertos educativos por un importe total de 56,7 millones, una cuantía que complementa al compromiso de gasto de 1.013 millones para la educación concertada los próximos seis cursos que se firmó el pasado mes de septiembre y que incluía a todas las etapas.

Fuentes del Gobierno de Aragón han asegurado que, con esta cuantía, se "reafirma su compromiso con la estabilidad del sistema educativo y la libertad de elección de centro para las familias aragonesas". El gasto total, de 56.718.149,23 euros, se destinará a financiar a los centros ya concertados –esto es, que estaban ya en régimen de concierto en el curso 2025/26 y que han solicitado la renovación o modificación de sus unidades– y a nuevos centros que cumplan los requisitos legales y que han solicitado por primera vez su acceso al régimen de concierto.

En concreto, según han confirmado fuentes del Departamento de Educación, el gasto de 56,7 millones se distribuye entre las enseñanzas de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial y cubre la actualización de los módulos de concierto, la modificación de unidades de concierto (que incluye por primera vez el Bachillerato), los cursos de especialización y las actuaciones de intervención educativa inclusiva.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha expresado que no tienen conocimiento de que haya habido ninguna resolución judicial "y por lo tanto, seguimos adelante". "El presidente del Gobierno de Aragón antes de la legislatura y en las elecciones se comprometió con estos conciertos para atender a una demanda social y principio claro de la igualdad de oportunidades", ha defendido Vaquero, sin mencionar las protestas de la comunidad educativa que ha provocado esta medida.

"Seguimos adelante con este proceso en el que se incluye de momento 1º de Bachillerato", ha concretado.

A través de un comunicado del Ejecutivo aragonés, han explicado que los centros concertados deben cumplir con "varios requisitos de carácter social y pedagógico, como el principio de coeducación, que impide suscribir conciertos con centros que separen al alumnado por género". Asimismo, los centros están obligados a garantizar una respuesta educativa adecuada al alumnado "con necesidades específicas de apoyo educativo, favoreciendo una escolarización equilibrada y de proximidad".

Copago de 18-36 euros mensuales

Con estos conciertos singulares aplicados a enseñanzas postobligatorias, se incorpora un copago por parte de las familias entre 18 y 36 euros mensuales, tal y como establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

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Esta inversión se deriva de la resolución del procedimiento convocado mediante la orden ECD/1716/2025, de 27 de noviembre, para el acceso y la modificación de los conciertos educativos que entrarán en vigor a partir del curso académico 2026/27, y con la modificación de esas bases iniciales tras la publicación de la orden ECD/515/2026, de 6 de abril.