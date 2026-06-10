El PAR da por "apaciguada" la crisis en Teruel tras el fichaje de Izquierdo pese a la división interna

El PAR da por "apaciguada" la crisis abierta en Teruel a raíz del fichaje de su presidente, Alberto Izquierdo, como asesor del presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP, Jorge Azcón. Sin embargo, la asamblea provincial celebrada en Utrillas este martes constató las "discrepancias" y la "división" que ha dejado este asunto entre militantes y cargos del partido. Y también que la formación de centro aragonesista vive horas bajas, pues apenas asistieron a la asamblea unas 40 personas de los 300 militantes que podían haber participado en ella.

La presidenta provincial del PAR en Teruel, Marta Sancho Blasco, reconoce que no fue la "participación esperada" en la asamblea. "Eso hace ver cuánto interés suscita todo esto", declaró tras una reunión que asegura que finalizó con una "postura común". "De ahí teníamos que salir con una postura común, no había otra, cada uno pudo opinar lo que pensaba y, nos guste más o nos guste menos, sigue adelante la contratación de Alberto Izquierdo", expresó.

El propio presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, todavía no ha valorado el fichaje del presidente del PAR ni la revolución que su contratación ha desatado en cargos del PP y del PAR. Este miércoles, en el acto público que aparecía en su agenda, no hubo preguntas de los periodistas. Y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha tratado de zanjar cualquier debate defendiendo que el tema "no da para más" y que el presidente "elige a quién forma parte de su gabinete".

Lo que sí se sacó en claro de esa asamblea en Utrillas, que se prolongó durante unas dos horas, es que el partido decidirá "en sus órganos internos" cualquier "acuerdo político que se lleve a cabo, a la vista de que pueda haber futuros acuerdos con el PP", ha concretado Sancho. "Pero eso es una cuestión para el futuro que, en su caso, se llevará a una nueva reunión de la Ejecutiva", ha aclarado, al tiempo que ha declinado hablar en concreto de lo que ocurrió en la asamblea: "El debate interno lo vamos a dejar para lo interno".

Por ahora, la presidenta provincial del PAR en Teruel da la situación "por normalizada, por apaciguada", con el objetivo de "seguir adelante trabajando en nuestros pueblos". Pero otras voces presentes en la reunión con la militancia subrayan las discrepancias que hubo en la asamblea, que se llegó a pedir la dimisión de Alberto Izquierdo, como habían hecho ya previamente a través de un el escrito no firmado, pero apoyado por alcaldes en el territorio. Sin embargo, fuentes presentes en la reunión constatan que "no hay una alternativa ni un liderazgo alternativo fuerte" que pueda llegar a plantear una moción de censura o que lidere una corriente dentro del PAR que pueda sustituir a Izquierdo.

"Lo que hemos visto con esta asamblea es la situación de descalabro absoluto que vive el partido: hay poco interés en ir a estas asambleas porque la gente está totalmente desconectada y cree que el partido se va al traste", consideró uno de los cargos presentes en la reunión. E insistió en esa visión que comparten varios alcaldes y concejales que evitan poner sus nombres y apellidos: "Que el presidente de un partido que no saca ninguna representación asesore al que gana las elecciones no lo entiende nadie y nos deja vendidos como opción de centro".

El líder del PAR reúne este miércoles a la Asamblea Provincial de Zaragoza, abierta a la militancia, y la próxima semana, a la militancia de Huesca, para tratar de cerrar esta crisis y afrontar el futuro del partido a menos de un año de las elecciones municipales.