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Renfe fletará autobuses entre Zaragoza y La Zaida por el corte de la vía de tren para realizar obras

Los trabajos de mejora obligan a suspender seis convoyes al día y cancela las paradas de Miraflores, Goya y Portillo en la capital aragonesa

El corte del tráfico ferroviario obliga a suspender las paradas en estaciones como la de Goya en Zaragoza.

El corte del tráfico ferroviario obliga a suspender las paradas en estaciones como la de Goya en Zaragoza. / Europa Press

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Europa Press

Zaragoza

Renfe ha diseñado un plan alternativo de transporte por carretera entre Zaragoza y La Zaida, en la línea convencional Zaragoza-Caspe-Barcelona, ante el corte de la infraestructura este próximo fin de semana por trabajos de mejora. Así, el sábado 13 y el domingo 14 de junio se suprimirán las paradas de Zaragoza Portillo, Zaragoza Goya y Zaragoza Miraflores, han informado fuentes de Renfe.

Las obras de mejora de la infraestructura que está acometiendo Adif obligan a interrumpir el tráfico ferroviario en Fuentes de Ebro durante el próximo fin de semana, 13 y 14 de junio. Ante este corte, Renfe trasladará a sus viajeros en autobús entre Zaragoza y La Zaida. Se verán afectados tres trenes de media distancia por sentido cada día.

El plan alternativo por carretera implica que el punto de origen y destino de los viajes en Zaragoza capital esté en la estación de autobuses de Delicias, en las dársenas 21 a 24. Y que se suprima el resto de las paradas urbanas, de forma que no habrá recogida ni descenso de viajeros en Portillo, Goya ni Miraflores.

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Los horarios se ven ligeramente modificados y la información está disponible en 'www.renfe.com'. Cabe recordar que en esta misma línea, y tras distintas obras de mejora, se han reabierto al tráfico el tramo ferroviario entre Sant Vicenç de Calders y El Prat y el trayecto entre Riba-roja y Mora La Nova. De esta forma, y con la excepción hecha de los días 13 y 14, todo el recorrido de la línea Zaragoza-Caspe-Tarragona-Barcelona se realiza actualmente en tren, con un cambio a otro tren en Mora la Nova.

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