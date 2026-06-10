Sanz critica la falta de acuerdo del Ministerio de Sanidad en la huelga de médicos: "No es aceptable que sigamos acumulando miles de consultas, pruebas y cirugías suspendidas"

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, ha lamentado este miércoles la falta de acuerdo por parte del Ministerio de Sanidad para desconvocar la huelga de ámbito nacional, una situación que, según ha señalado, está teniendo consecuencias directas en la asistencia sanitaria y en los ciudadanos aragoneses.

Los paros de los médicos, convocados por los sindicatos Cesm Aragón y Fasamet, se volverán a producir la próxima semana, del 15 al 19 de junio, en una nueva semana reivindicativa que seguro volverá a perjudicar a la atención asistencial. Hasta el pasado mes de mayo, la huelga también estaba dirigida contra el Servicio Aragonés de Salud, pero los colectivos alcanzaron un acuerdo con la Administración el pasado 15 de mayo.

De este modo, Sanz ha recordado que las comunidades están "asumiendo las consecuencias asistenciales de un conflicto cuya solución depende exclusivamente del Ministerio de Sanidad”, al tratarse el Estatuto Marco de una norma estatal. Ha advertido de que la ausencia de avances en la negociación está provocando un deterioro progresivo de la actividad asistencial, con aumento de listas de espera -los datos rozan los 7.000 pacientes en Aragón-, retrasos diagnósticos y demoras quirúrgicas.

Desde el inicio de las huelgas, el 13 de junio de 2025, en Aragón se han suspendido 71.501 consultas, 13.011 pruebas diagnósticas y 4.376 intervenciones quirúrgicas, cifras que reflejan, según el consejero, el impacto sobre los pacientes. “No es aceptable que sigamos acumulando miles de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas suspendidas mientras la ministra Mónica García no ofrece una solución”, ha señalado Sanz, quien este miércoles ha participado e Madrid en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El consejero, al igual que hiciera su antecesor José Luis Bancalero, ha reclamado, junto al resto de comunidades, una actuación urgente basada en el diálogo. Ha defendido que existe una postura común entre los gobiernos autonómicos y ha insistido en que el objetivo es “salvar el sistema público de salud”. Sanz ha sostenido que la ministra “está sola con su proyecto” y ha asegurado que el conflicto cuenta con el rechazo de profesionales sanitarios, sindicatos y comunidades autónomas.

Por último, ha reiterado el compromiso del Gobierno de Aragón con la mejora de la asistencia sanitaria y ha subrayado que la actualización del Estatuto Marco debe contar con financiación suficiente, un calendario realista, respeto a la autonomía de gestión y mayor consenso con los profesionales para evitar un empeoramiento del sistema sanitario.

A nivel autonómico, los sindicatos están pendientes de empezar a negociar con el Salud mejores condiciones laborales y retributivas, así como otras cuestiones como el aumento del precio de la hora de guardia, los complementos para los médicos del 061, el desbloqueo del nivel IV de la carrera profesional o la negociación de un nivel V.

Tras alcanzar un acuerdo en mayor que desconvocó las huelgas autonómicas, se emplazaron a fijar un calendario de negociación para empezar a abordar estas cuestiones.