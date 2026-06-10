Estos son los tres nuevos másteres que se podrán cursar en Aragón el próximo curso

El Gobierno de Aragón ha aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno tres acuerdos para autorizar la implantación de nuevos títulos de máster universitario en la comunidad.

Estas nuevas enseñanzas, centradas en áreas tecnológicas de vanguardia, buscan reforzar la oferta académica superior y dar respuesta a la demanda de especialización en sectores estratégicos como la Física y la Ingeniería Computacional.

Así, la Universidad de Zaragoza incorporará a su oferta dos nuevos programas de postgrado. Se trata del máster en Tecnologías Físicas Avanzadas y del máster en Inteligencia Artificial e Ingeniería Computacional.

El de Tecnologías Físicas Avanzadas cuenta con el informe favorable de necesidad y viabilidad académica y social emitido por la Dirección General de Universidades. Su implantación efectiva será a partir del curso 2026-2027. La modalidad de enseñanza será presencial y se ofertarán 30 plazas.

En el caso del máster de Inteligencia Artificial e Ingeniería Computacional, se trata de una apuesta por la formación técnica avanzada y que, al igual que el anterior, las clases comenzarán en el curso 2026-2027. La modalidad de enseñanza será presencial y se ofertarán 30 plazas.

Apuesta por la IA en la Universidad San Jorge

Por su parte, la Universidad San Jorge ampliará su mapa de titulaciones con el máster universitario en Inteligencia Artificial Aplicada que, con una modalidad de enseñanza semipresencial, ofertará 30 plazas de nuevo ingreso.

El procedimiento para su autorización incluyó un informe favorable de viabilidad en noviembre de 2025 y la posterior verificación del plan de estudios por parte del Consejo de Universidades en mayo de 2026. La autorización de esta enseñanza en la universidad privada se realiza conforme a la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón.

Una vez autorizada la implantación de los títulos por el Gobierno de Aragón, la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) será la encargada de realizar el seguimiento periódico y la renovación de la acreditación de estas enseñanzas para garantizar que mantienen los estándares de excelencia requeridos.

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Los acuerdos producirán efectos desde la fecha de su adopción y serán remitidos para su publicación en el Boletín Oficial de Aragón.