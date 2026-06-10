La Terminal Marítima de Zaragoza cumple 25 años y proyecta una expansión de hasta 120 hectáreas hacia el norte

La Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ) ha celebrado este miércoles su 25 aniversario inaugurando la mayor ampliación acometida en su historia reciente, una actuación que ha supuesto una inversión de 10,5 millones de euros y que permitirá duplicar la capacidad operativa de la infraestructura. Sin embargo, el mensaje dominante durante el acto no fue tanto el de culminar una etapa como el de preparar la siguiente. El mayor puerto seco de España, cuyo socio mayoritario es el ayuntamiento a través de Mercazaragoza, empieza a dibujar su expansión hacia el norte, una vieja aspiración que los gestores de la plataforma logística y agroalimentaria del valle de Ebro ya están visionando.

“Quienes pensaban que Zaragoza había llegado a su límite tienen que saber que no. Estamos mirando al futuro y estamos mirando al futuro con ambición”, afirmó la alcaldesa de Zaragoza y presidenta de la TMZ, Natalia Chueca, durante el acto, que ha reunido a más de 200 representantes institucionales, empresariales y del sector logístico.

La terminal ha conmemorado el aniversario con un recorrido en tren histórico entre la estación de Zaragoza-Delicias y las instalaciones de Mercazaragoza, un viaje simbólico para recordar la trayectoria de una infraestructura que nació en 2001 para conectar una comunidad sin mar con los grandes puertos internacionales y que hoy se ha convertido en la principal terminal ferroviaria de mercancías del interior peninsular.

Obras ejecutadas

La ampliación inaugurada, la quinta que acomete en sus 25 años de historia. añade 50.000 metros cuadrados a la superficie operativa de la terminal y eleva la capacidad de almacenamiento en un 50%. Además, incorpora una nueva conexión ferroviaria que transforma la TMZ en una terminal pasante, permitiendo que los trenes entren y salgan por ambos extremos de la instalación sin necesidad de realizar maniobras de retroceso.

Las nuevas vías superan los 1.000 metros de longitud y permitirán operar trenes de hasta 750 metros, mejorando la competitividad de una infraestructura que ya destaca por sus tiempos de carga y descarga. Chueca ha recordado que un camión puede completar su operativa en apenas 18 minutos, una cifra que, según explicó, suele sorprender a inversores y operadores internacionales acostumbrados a procesos mucho más lentos en grandes puertos.

“TMZ no es un puerto interior, es una puerta a la competitividad de las empresas que quieren venir a operar aquí”, ha defendido la alcaldesa, quien ha reivindicado la visión de quienes impulsaron el proyecto hace un cuarto de siglo, con el entonces alcalde José Atarés a la cabeza. “Zaragoza tenía que mirar hacia fuera, hacia Europa y hacia el mundo”, señaló.

Ampliación por el norte

Una de las prioridades inmediatas es encontrar nuevos proyectos para ocupar los dos parcelas disponibles junto a la terminal, que suman más de 50.000 metros cuadrados de suelo logístico con posibilidad de desarrollo inmediato. Se trata de los terrenos que quedaron vacantes tras la renuncia de la naviera Maersk a instalar en 2023 un gran centro logístico asociado a sus operaciones. Desde entonces, la sociedad ha buscado sin éxito un nuevo inversor capaz de cubrir ese vacío.

El foco está puesto en el futuro. La alcaldesa ha avanzado que la zona norte de la terminal y de Mercazaragoza constituye la gran reserva de suelo para el crecimiento de la plataforma logística y agroalimentaria en las próximas décadas. En este sentido, aseguró que existe un "potencial" de desarrollo para incrementar el complejo en hasta 120 hectáreas -es decir, 1.200.000 metros cuadrados-, lo que supondría un salto extraordinario teniendo en cuenta que ahora ronda las 80 hectáreas.

“No es algo inminente, lo estamos desarrollando en el próximo plan estratégico en el que estamos trabajando. Hay que tener esa visión que en su día tuvieron quienes fundaron la TMZ", ha precisado. El objetivo, ha recalcado, es que "siga siendo la terminal intermodal de mayor capacidad -de España y el sur de Francia- y la más competitiva de Europa". Chueca ha confirmado además que ya existen conversaciones con potenciales inversores interesados en esos terrenos, aunque precisó que todavía no hay operaciones cerradas.

Una apuesta pionera

La celebración sirvió también para reivindicar el papel desempeñado por la terminal en la transformación económica de Aragón. El presidente del Puerto de Barcelona y vicepresidente de la TMZ, José Alberto Carbonell, ha recordado que el proyecto nació hace 25 años con una idea que entonces parecía revolucionaria: "convertir una región sin acceso al mar en una economía plenamente integrada en las cadenas logísticas internacionales".

Palanca del comercio exterior marítimo

“Aragón entendió antes que nadie que la logística no tiene límites geográficos cuando hay visión, infraestructuras y colaboración”, ha afirmado. Carbonell destacó el impacto que la terminal ha tenido sobre la internacionalización de la economía aragonesa. Según detalló, las importaciones marítimas en contenedor se han multiplicado por siete desde la creación de la TMZ, mientras que las exportaciones prácticamente se han quintuplicado. Los intercambios comerciales con Asia se han multiplicado por ocho durante este periodo.

Para el presidente del Puerto de Barcelona, el reto de la próxima etapa pasa por evolucionar desde una gran terminal ferroviaria hacia un auténtico polo logístico especializado en actividades vinculadas al comercio marítimo internacional. Un objetivo que comparte con los planes de desarrollo de una futura zona de actividades logísticas junto a las instalaciones actuales.

Por su parte, el director gerente de la TMZ, Ramón Adé, ha remarcado que la ampliación debe entenderse como un nuevo paso dentro de un proyecto que aspira a seguir ganando peso en la logística internacional. “Es un paso más en un camino de éxito colectivo que nos sitúa como líderes nacionales en actividad y capacidad”, ha afirmado. El objetivo es, ha añadido, que la terminal evolucione hacia "un gran polo logístico especializado en comercio marítimo internacional", una estrategia en la que la futura creación de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) vinculada a la plataforma desempeñará un papel clave para atraer inversiones y generar empleo.

“Conecta territorios”

También el presidente de Mercasa, José Manuel Miñones, ha puesto el acento en el carácter transformador del proyecto. “Hoy celebramos mucho más que el aniversario de una infraestructura logística. Celebramos 25 años de visión, de esfuerzo colectivo y de apuesta por un modelo de desarrollo más inteligente, más sostenible y más justo”, ha asegurado.

Miñones ha subrayado la estrecha relación entre la terminal y Mercazaragoza, una colaboración que ha permitido conectar uno de los principales complejos agroalimentarios del país con los mercados internacionales. “La TMZ no solo mueve mercancías, también conecta territorios”, resumió. El presidente de Mercasa también ha defendido además el papel del ferrocarril como herramienta clave para avanzar hacia una logística más sostenible y recordó que la empresa pública trabaja en una estrategia para incrementar el uso del tren en toda la red nacional de mercados mayoristas.

Un liderazgo reforzado

La ampliación llega en un momento especialmente favorable para la terminal. En 2025 la TMZ alcanzó las 85.418 UTIs (unidades de transporte intermodal), principalmente contenedores, un volumen récord que la convirtió en la terminal ferroviaria con mayor tráfico de España y del sur de Francia. Este liderazgo fue reconocido la pasada semana con el Premio Corredores 2026 de Adif a la mejor terminal logística del país.

Con la ampliación recién inaugurada, la plataforma afronta una nueva etapa con más capacidad, más superficie y mejores conexiones ferroviarias. Pero el mensaje lanzado este miércoles desde Zaragoza fue que la historia no termina aquí. Un cuarto de siglo después de su puesta en marcha, la TMZ ya ha comenzado a planificar su siguiente expansión.