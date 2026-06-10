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El tranvía de Zaragoza se convierte en una pasarela con un 'flashmob' de moda aragonesa

Esta intervención busca acercar el diseño emergente al público y convertir un espacio de tránsito en escenario creativo

El tranvía de Zaragoza se convierte en una pasarela con un 'flashmob' de moda aragonesa

El tranvía de Zaragoza se convierte en una pasarela con un 'flashmob' de moda aragonesa / Miguel Ángel Gracia

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

La cuenta atrás para SUB VELO, la Gala de Graduación 2025-2026 de HAC_R Creativo, comienza este martes con una acción inesperada en uno de los espacios más cotidianos de la ciudad: el tranvía de Zaragoza.

Desde hace más de tres décadas, HAC_R Creativo ha sido cantera de algunos de los nombres que hoy marcan el pulso de la moda aragonesa. Firmas y diseñadores como We Are Not Friends, Irene Marqueta, Cachito Pop, Nacho Lamar, José Luis Tihista —responsable del vestuario del equipo nacional en los Juegos Olímpicos— o Elvira Fàbregas se han formado en sus aulas.

Una intervención que busca acercar el diseño emergente al público y convertir un espacio de tránsito en escenario creativo

Una intervención que busca acercar el diseño emergente al público y convertir un espacio de tránsito en escenario creativo / Miguel Ángel Gracia

Ahora, la siguiente generación se prepara para presentar sus colecciones de graduación el próximo 17 de junio en el emblemático Pabellón Puente, obra de la arquitecta Zaha Hadid. Pero antes de llegar a esa cita, la moda abandona las pasarelas convencionales para encontrarse con la ciudad.

Cinco modelos vestidas con piezas pertenecientes a las colecciones de graduación han participado en un 'flashmob' en el tranvía zaragozano. La moda aragonesa ha transformado, por unos minutos, el trayecto diario de cientos de pasajeros en una pasarela improvisada, efímera e inesperada. Una intervención que busca acercar el diseño emergente al público y convertir un espacio de tránsito en escenario creativo.

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Una intervención que busca acercar el diseño emergente al público y convertir un espacio de tránsito en escenario creativo

El tranvía de Zaragoza se convierte en una pasarela con un 'flashmob' de moda aragonesa / Miguel Ángel Gracia

Así, la moda evidencia su carácter vivo y cercano, capaz de irrumpir en la rutina cotidiana y sorprender a quienes la encuentran en su camino. Un gesto que convierte el diseño en un regalo para la ciudad y en una invitación a descubrir el talento que está por venir.

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