La Universidad de Zaragoza une lazos con Alemania para impartir un doble grado de Ingeniería y Empresa: este será el curso en el que empezará a impartirse

Un nuevo doble grado asoma en la Universidad de Zaragoza. El campus público aragonés ya tramita con una universidad alemana la puesta en marcha de una doble titulación que pretende integrar diseño, ingeniería y gestión empresarial. Se trata del doble grado de Ingeniería y Empresa, que podrá cursarse en Aragón y también en la Hochschule Esslingen (Esslingen University of Applied Sciences), situada muy cerca de Stuttgart.

Ambas instituciones se han reunido este miércoles en el Paraninfo para firmar un acuerdo que permita dar los primeros pasos para la puesta en marcha de esta formación. La Universidad de Zaragoza mantiene una trayectoria "consolidada" de cooperación con la entidad pública alemana, con la que tienen programas Erasmus+ o de otras formaciones.

El doble grado se impartirá íntegramente en inglés y busca "responder a los desafíos de una economía global caracterizada por la innovación, la interdisciplinariedad y la movilidad internacional", según ha detallado el campus público. El futuro programa, actualmente en fase de diseño académico y regulatorio, prevé una estructura de cuatro años y 240 créditos ECTS, con una experiencia formativa compartida entre España y Alemania.

De este modo, el modelo planteado es el siguiente: un primer curso en la universidad de origen, un segundo curso conjunto en Zaragoza, un tercer curso conjunto en Esslingen (campus de Göppingen) y un cuarto año orientado a prácticas profesionales y trabajo fin de grado en un entorno internacional.

El momento de la firma del acuerdo entre los representantes de ambas univesidades, este miércoles. / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

"El nuevo programa de estudios es más que un proyecto académico, es un ejemplo claro de la conexión entre la universidad y las necesidades de la sociedad. Refuerza el carácter estratégico de la asociación educativa entre Alemania y España y contribuye directamente a la puesta en práctica de la visión de la Iniciativa del Espacio Europeo de Educación (EEA)", ha dicho la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea.

Apuesta por la internacionalización

El acuerdo firmado este miércoles permitirá coordinar el trabajo académico y organizativo necesario para el desarrollo del programa, incluyendo el diseño curricular, la definición de criterios de admisión, los mecanismos de calidad y los procesos de acreditación nacionales y europeos.

La previsión de ambas universidades es que la primera promoción pueda comenzar en el curso 2028-2029. Por ello, se emplazan a trabajar en los próximos años. "Con esta iniciativa, la Universidad de Zaragoza refuerza su apuesta por la internacionalización, la innovación educativa y el desarrollo de titulaciones de carácter europeo, fortaleciendo además su posicionamiento en ámbitos estratégicos vinculados al diseño, la ingeniería y la gestión de la innovación", han señalado desde la entidad académica.

"La propuesta aspira a formar profesionales capaces de desenvolverse en la intersección entre el pensamiento de diseño, la ingeniería y la gestión, con competencias adaptadas a contextos internacionales y multiculturales", han añadido.

Noticias relacionadas

El programa prevé una cohorte internacional equilibrada entre ambas universidades y la expedición de un título conjunto respaldado por las dos instituciones, una vez completados los procesos de acreditación correspondientes.