Vaquero circunscribe a las "competencias" de Nolasco la cancelación de la cátedra de cooperación con la Universidad de Zaragoza

La cancelación de los fondos del Gobierno de Aragón para la cátedra de Cooperación al desarrollo de la Universidad de Zaragoza es una decisión del vicepresidente y consejero de Desregulación y Bienestar Social, Alejandro Nolasco, líder de Vox en la comunidad autónoma. Tal y como él anunció ayer, lo ha confirmado hoy la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, que ha circunscrito al ámbito de "las competencias de la consejería" la decisión de zanjar la financiación para la cátedra de cooperación del campus público aragonés.

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado tras el Consejo de Gobierno que corresponde al vicepresidente Alejandro Nolasco "decidir cómo llevar a cabo la colaboración con entidades e instituciones como la Universidad de Zaragoza".

Vaquero ha recordado que todas las consejerías "tienen diferentes cátedras que modifican en importe y contenido y que está dentro del ejercicio de competencias" de Nolasco, vicepresidente de Vox y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno aragonés, hacer lo que considere en su ámbito de acción, sin llegar a decir ni si respaldaba la medida ni si la veía inoportuna. "Le corresponde a cada a cada consejería, le corresponde al vicepresidente", ha insistido Vaquero.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha defendido la cancelación de la financiación autonómica a la cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza al considerar que prefiere que esos recursos "se queden aquí" para servicios sociales "antes que vayan a Burundi".

La cancelación de la cátedra, que pretende destinar esos fondos a servicios sociales de "prioridad nacional", como la recuperación de plazas de residencias, ha dicho Nolasco, vuelve a mermar la implicación del Gobierno de Aragón en materia de cooperación al desarrollo después de ser una de las comunidades autónomas que firmó un mayor recorte ya en 2024.

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La finalización de la financiación ha sido criticada por parte de la Universidad de Zaragoza, que denunció también que Nolasco no comunicó la cancelación en la reunión que estaban manteniendo, sino que la conocieron a través de los medios de comunicación.