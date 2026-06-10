Vox se desdice y Agricultura no convocará elecciones al campo en Aragón

La consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón no convocará elecciones a cámaras agrarias. La responsable del departamento, Arancha Simón (Vox), comunicó hace unos días esta decisión a los representantes de AEGA (Aragón Es Ganadería y Agricultura) en una reunión en el departamento. Vox se desdice así de una propuesta que hizo suya en hace un año, en abril de 2025, y con la que se comprometió precisamente con la misma organización. La asociación del campo señala a Simón por "no estar dispuesta" a destinar fondos al proceso. Fuentes de Agricultura confirmaron esta versión al ser consultadas por este diario.

En un comunicado de prensa, AEGA lamentaba el resultado de la reunión mantenida con Simón y parte de su equipo el pasado viernes en la sede zaragozana de la consejería de Agricultura. La asociación defiende que presentó "una de las demandas históricas" en las que sustenta su discurso desde su nacimiento, al calor de las tractoradas de hace un par de años. Así, según citan en el comunicado, "los representantes de AEGA preguntaron directamente a la consejera cuándo tenía previsto convocar las elecciones agrarias en Aragón".

No hubo lugar a dudas. "La respuesta fue contundente: no habrá elecciones al campo porque no está dispuesta a destinar un millón de euros a dicho proceso", aseguran en AEGA que respondió la consejera a la solicitud de la asociación, donde "lamentan la posición" y consideran "fundamental" que los profesionales del campo "puedan decidir directamente quién les representa ante las administraciones públicas".

Hace ya 25 años que las cámaras agrarias no se actualizan en función de los votos de los trabajadores del sector primario aragonés. Y desde AEGA acusan a "gobiernos de distinto color en la DGA" de no haber dado este paso, para el que solicitan que "se dote una partida extraordinaria por parte del Gobierno de Aragón" para llevar a cabo este cometido.

"AEGA defiende que las elecciones agrarias no deben contemplarse como un gasto, sino como una herramienta de participación y transparencia que permita conocer la representatividad real de las distintas organizaciones profesionales agrarias en Aragón", concluyen.

Fuentes de la consejería de Agricultura del Gobierno autonómico aseguraron a este diario que "tras la ronda de reuniones con todas las organizaciones agrarias, la gran mayoría no ha trasladado que exista una necesidad real o generalizada de convocar elecciones al campo". Por ello, desde Agricultura "no se contempla iniciar un proceso electoral de esta magnitud". El departamento justifica la decisión afirmando que "supone un coste público elevado y difícil de justificar y el sector ha señalado otras prioridades compartidas". "Seguimos trabajando en mecanismos que permitan medir la representatividad de forma objetiva, eficiente y útil para todos", concluyen desde la DGA.

Cambio de parecer en Vox

La convocatoria de elecciones a las cámaras agrarias de Aragón ha sido una de las reivindicaciones principales de AEGA desde su fundación. La asociación, que considera que representa a gran parte del tejido del sector primario de la comunidad autónoma, reclamó al anterior consejero, el popular Javier Rincón, esta convocatoria electoral.

Un reclamo que fue atendido por Vox, que también solicitó esta actualización de la representación, sobre la que no se vota desde hace más de 25 años. Muestra de ello es la reunión que mantuvo en abril de 2025 Santiago Morón, entonces portavoz de la formación en Agricultura y hoy portavoz del grupo parlamentario ultraderechista, con AEGA. En ella, como "principales demandas" que Vox reconocía para el sector era "la convocatoria de elecciones a las Cámaras Agrarias".

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La reunión entre la consejería de Agricultura y AEGA no se centró solo en esta fallida convocatoria, sino que abordó "los principales problemas" a juicio de la plataforma. Según explicaron en su nota de prensa, destacaron "la excesiva burocracia", "los retrasos que sufren numerosos expedientes de incorporación de jóvenes agricultores", "las dificultades para acceder a derminadas ayudas y permisos" o "la necesidad de avanzar en las obras hidráulicas pendientes y en la mejora de la regulación de la cuenca del Ebro". También solicitaron "mejorar las coberturas de Agroseguro". Por último, AEGA defendió ante Arancha Simón que "el sector necesita respuestas concretas y medidas eficaces para afrontar problemas que llevan años lastrando su competitividad y su capacidad de crecimiento".