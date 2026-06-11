Aragón llega a la repesca de plazas mir con vacantes: estos son los puestos libres tras las renuncias

Como si de un campeonato deportivo se tratara, las plazas mir tendrán este año en España una fase de repesca. Dado que es habitual que haya renuncias por parte de personas que inicialmente habían elegido vacante, desde el Ministerio de Sanidad han habilitado esta posibilidad de prórroga de asignación para dar opción a cubrir los puestos.

A esta repesca, que estará habilitada hasta el próximo 15 de junio porque ya en este mes es cuando los residentes se tienen que incorporar a sus puestos, Aragón llega con 17 vacantes tras las renuncias registradas en los diferentes sectores sanitarios. De ellas, son 14 plazas mir (médicos) y 3 eir (enfermeras).

Hay que recordar que este año en la comunidad se ofrecían 271 plazas, de las que constan al menos 17 renuncias. De ellas, la mayoría se corresponden con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Por ejemplo, hay cuatro vacantes de Medicina de Familia en Barbastro; cuatro en Alcañiz; y dos en Teruel. Mientras que también hay una plaza de Psiquiatría en Huesca y otra de Microbiología también en la capital altoaragonesa, entre otras.

La cifra, de todos modos, podría variar porque todavía está abierto el periodo para declinar la oferta. Para tramitarlas, las personas deben comunicarlo a la unidad docente del sector sanitario de referencia. Este periodo de renuncia mir y eir preocupa a las comunidades y también a los centros sanitarios, ya que el déficit de personal que se arrastra es muy grande. Si a ello se suma la baja de los mir, eso obliga a realizar ajustes en la organización en un periodo tan crítico como es el verano, con vacaciones del personal y una demanda asistencial que, sobre todo en algunos entornos rurales de Aragón, se llega a triplicar.

¿Hay sanciones por renunciar al mir?

A las plazas vacantes, cuya elección se realizará exclusivamente por vía electrónica, no podrán optar ahora quienes ya hayan declinado algún puesto.

De hecho, una vez que la renuncia es notificada, la persona pierde de manera irrevocable la plaza en formación adjudicada. También perderán los derechos aquellas personas que no tomen posesión de sus plazas en la fecha establecida. En el caso de que el médico o enfermera ya se haya incorporado a su plaza mir y se quiera marchar, debe notificarlo con 15 días de antelación.

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Por otro lado, aunque en algún momento se quiso abordar la cuestión de sancionar a aquellos que renuncian a su plaza mir con multas económicas o la prohibición de presentarse de nuevo al proceso, esta opción está descartada por el Ministerio de Sanidad.