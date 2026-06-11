Azcón reivindica el mensaje global del papa frente a lecturas parciales en inmigración: "No se puede interpretar según interese"

Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, ha defendido la interpretación "global" del mensaje del papa León XIV y ha rechazado las lecturas parciales sobre sus llamamientos a la acogida de inmigrantes, preguntado por la compatibilidad de ese discurso con el principio de prioridad nacional incluido en los acuerdos entre PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Azcón ha respondido a esta cuestión durante su asistencia al debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco en las Cortes de Castilla y León, donde ha felicitado al dirigente popular por el acuerdo alcanzado para formar un nuevo gobierno autonómico.

Preguntado por las apelaciones del pontífice a la acogida de migrantes durante su visita a Canarias, el presidente aragonés ha considerado que el mensaje no puede interpretarse únicamente desde la óptica migratoria: "El mensaje del papa no es un mensaje singular, es un mensaje global", ha afirmado Azcón, quien ha señalado que sus palabras abarcan aspectos relacionados con la espiritualidad, la ética y los valores de la sociedad.

A su juicio, el principal mensaje que está trasladando León XIV tiene que ver con la necesidad de combatir la polarización y reforzar los principios éticos en la vida pública. "Hay un mensaje ético, hay un mensaje de valores", ha insistido el dirigente popular, quien ha advertido de que las palabras del pontífice "no se pueden interpretar según le interese a cada uno".

Azcón ha aprovechado además su respuesta para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y las informaciones conocidas en las últimas semanas sobre presuntas actuaciones de dirigentes socialistas. "A mí lo que me escandaliza es ver permanentemente noticias relacionadas con el Gobierno de España", ha afirmado, antes de citar las informaciones sobre la exdirigente socialista Leire Díez y sus contactos con instituciones como la Fiscalía General del Estado o la Guardia Civil.

Más allá de la cuestión migratoria, el presidente de Aragón ha mostrado su respaldo al acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León y ha felicitado a Mañueco por una alianza que, a su juicio, permitirá abrir una nueva etapa de estabilidad política