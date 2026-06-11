Blanca Gaya, la mejor nota de la PAU en Aragón con un 13,954: "No me lo esperaba, ha sido una gran sorpresa"

La voz de Blanca Gaya suena emocionada al otro lado del teléfono. Casi ni se lo cree. Ha conseguido la mejor nota de la PAU en Aragón con un 13,954. "No me lo esperaba para nada, ha sido una gran sorpresa", cuenta a este diario desde Croacia, donde está pasando unos días de vacaciones con su mejor amiga. "No contaba con esto", confiesa entre risas. No solo ha sido la mejor nota de Aragón, sino también de la provincia de Zaragoza.

Gaya, que ha cursado sus estudios en el colegio Santo Domingo de Silos de la capital aragonesa, quire estudiar el doble grado de Filosofía e Historia en la Universidad Autónoma de Madrid. "Es algo que tengo claro. Dudé en 1º de Bachillerato un poco, pero ahora ya estoy decidida. Sé que una doble titulación siempre es más difícil, aquí hay muchos autores y fuentes que estudiar, pero creo que va a merecer la pena el esfuerzo", explica.

Esta nueva etapa le supondrá también un cambio de ciudad, pero eso no le frena. "Siempre se tiene un poco de vértigo y miedo a ese cambio porque es dejar tu casa, tu familia y tus amigos para ir a una ciudad muy grande y sola, pero creo que cuando se tiene un objetivo y un sueño por cumplir todo es más fácil. Me siento preparada", argumenta.

Respecto a la preparación de la PAU, la joven asegura que le resultó mucho "más duro" el curso de Bachillerato en sí que la propia prueba de acceso. "Durante el curso vives esa tensión porque sabes que en junio tienes ese examen que significa tanto, y eso siempre está ahí. Después, lo que han sido los exámenes no me han resultado difíciles", cuenta.

Los mejores de Huesca y Teruel

Por su parte, Vega Brun, con un 13,895, ha logrado el mejor resultado de la provincia de Huesca. Es alumna del IES Pirineos y duda entre estudiar Medicina o Enfermería en la Universidad de Zaragoza. "Me gustaría estudiar Medicina porque me parece una carrera muy bonita y considero que es una carrera en la que estás aprendiendo continuamente y que exige responsabilidad y esfuerzo, que son aspectos que encajan con mis intereses. Además, me encantan la biología y la química. Pero también me planteo estudiar Enfermería, un poco por los mismos motivos y porque mi madre es enfermera, le encanta su trabajo y, eso, también me motiva", ha explicado.

En Teruel, el mejor resultado lo ha obtenido Pablo Mor, del IES Francés de Aranda, con un 13,712. "Tengo pensado estudiar Matemáticas o Medicina porque me parecen interesantes las dos. Seguramente lo estudiaré en Valencia porque está más cerca de mi pueblo, Rubielos de Mora", ha explicado este alumno.

Las tres mejores notas de la PAU 2025 en Aragón. / UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

Otras grandes notas de la PAU 2026

Adrián Ligorred ha conseguido la segunda mejor nota de la PAU en Aragón y en la provincia de Zaragoza, con un 13,95. Este estudiante del IES Gallicum, de Zuera, quiere estudiar Física en la Universidad de Zaragoza. "Me decanto por esa opción porque estos últimos años he dedicado mucho tiempo a la asignatura, porque me fascina la elegancia de sus demostraciones, así como la versatilidad de la misma. Creo que Unizar será un buen lugar donde desarrollar esta vocación", ha afirmado Ligorred.

Pablo Campos, del colegio Romareda, ha logrado un 13,947, la tercera mejor nota de Zaragoza. Aspira a cursar el grado de Ingeniería Industrial en la Universidad de Zaragoza "porque, desde siempre, lo que más me gusta es la física y las matemáticas y quiero aprender a aplicarlas".

Alejandra Bagé, del colegio Altoaragón, ha conseguido un 13,826, una calificación que la sitúa como la segunda mejor nota de la provincia de Huesca. "Me gustaría estudiar Medicina en la Universidad de Zaragoza. He escogido esta carrera porque me parece muy interesante y me parece muy bonito poder ayudar a los demás siempre que se pueda", ha señalado Alejandra Bagé.

Lucía Martínez, también alumna del colegio Altoaragón, ha obtenido un 13,82, la tercera mejor nota de la PAU en Huesca. Su intención es estudiar Medicina "porque es lo que siempre me ha gustado, tanto por la materia como por la idea de ayudar a los demás. Me gustaría hacerlo en la Universidad de Zaragoza, y en concreto en el campus de Huesca, ya que vivo allí y ahora ya se puede cursar el grado entero", ha afirmado.

Lydia Gallego, alumna del IES Salvador Victoria, ha obtenido una calificación de 13,56, la segunda mejor de la provincia. Lydia Gallego quiere estudiar Biotecnología en la Universidad Politécnica de Madrid. "Cuando entré en Bachillerato pensé en hacer neurociencia, pero poco a poco me fui dando cuenta de que había muchos ámbitos de la biología que me gustaban fuera del cerebro y me empecé a interesar por todo lo relacionado con el mundo "micro": la genética, la bioquímica... Al final, decidí hacer biotecnología. Mi objetivo es dedicarme a la investigación y creo que es una carrera muy orientada a ello", ha indicado esta estudiante.

Ainara Romero, del IES Bajo Aragón, ha logrado un 13,506, la tercera mejor nota de la provincia en la PAU. Está indecisa sobre su futuro, pero asegura que "una de las opciones que más me interesa es Ingeniería Electrónica y Automática en la Universidad de Zaragoza". "Me llama la atención porque siempre me han gustado las asignaturas relacionadas con las matemáticas y la tecnología, y creo que es una carrera que tiene muchas aplicaciones y oportunidades de futuro. Respecto a la Universidad de Zaragoza, la elijo principalmente por la cercanía, aunque también porque tiene una buena oferta académica y me permitiría estudiar en un entorno que ya conozco", ha añadido.