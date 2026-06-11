Las Cortes de Aragón investigarán los actos de Ábalos en Teruel y Zaragoza durante la pandemia

Las Cortes de Aragón investigarán en los próximos meses los actos de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, en Zaragoza y Teruel durante la pandemia. PP y Vox han presentado, y sacado adelante, la creación de una comisión que ahonde en las presuntas actuaciones corruptas del también exsecretario de Organización de los socialistas en la comunidad autónoma. Según informaciones periodísticas, se habla de celebración de fiestas y "orgías", además de actuaciones corruptas. La creación de este debate ha contado con el apoyo del PSOE, CHA y Teruel Existe y la abstención de Izquierda Unida.

Las dos derechas han presentado al inicio del pleno autonómico la creación de esta comisión, en la que también han señalado a Pilar Alegría, hoy secretaria general del PSOE Aragón y entonces delegada del Gobierno en la comunidad autónoma, a la que han vuelto a reclamar responsabilidades y han adelantado que lo volverán a hacer durante la celebración de esta comisión de investigación. El último cónclave similar fue el de las energías renovables, en una comisión de estudio que terminó sin importantes conclusiones y que varios partidos en la Cámara autonómica han adelantado que pedirán su reapertura durante la presente legislatura.

Elena Allué (PP) ha defendido la investigación porque "miembros del entorno de Ábalos habrían utilizado recursos para viajes y actividades completamente incompatibles con la dignidad de un cargo público". La popular ha acusado a Ábalos de "saltarse las restricciones y burlar los controles" y porque "indicios tan graves no permite mirar a otro lado". La conservadora ha asegurado que "toda la corrupción del PSOE pasa por Aragón" y ha señalado a Alegría porque era "la delegada del Gobierno y la máxima autoridad que conocería las autorizaciones ad hoc para esas juergas".

"Se habrían utilizado recursos públicos para facilitar encuentros de carácter sexual", ha analizado Santiago Morón, de Vox, que ha justificado la creación de la comisión para "exigir responsabilidades políticas" a los implicados en la presunta trama. Morón ha criticado que el PSOE "pretende que se vea a Ábalos como una manzana podrida y no se juzgue a nadie más" y ha reclamado "más cosas por aclarar" dentro de la trama. Y ha señalado a Alegría, a la que ha criticado que "alguien se ocupo de tapar y otros de acatar esas actuaciones".

La izquierda apoya la comisión

La portavoz del PSOE en las Cortes, Pilar Alegría, ha censurado “el marrullerismo” de PP y Vox en la presentación de la comisión. Alegría ha ratificado el apoyo de su partido a la comisión porque “no hay nada que tapar ni ocultar ni esconder” y ha asegurado que tanto ella como su partido “siempre ha dado explicaciones”.

Alegría ha afirmado que, en su caso, “ya se ha condenado con nombres y apellidos por unos hechos que hizo un hombre”. La también secretaria general del PSOE aragonés ha retado a las derechas a que “si tienen claras las pruebas y que se mintió y tapó, ¿por qué no ponen la información a disposición judicial?”. “La comisión es un paripé y un show para hacer oposición a la oposición y atacar al Gobierno de Pedro Sánchez”, ha cerrado Alegría, que ha reclamado al Ejecutivo autonómico “gestionar” y abandonar “la estrategia del insulto”.

Chunta Aragonesista ha criticado que "las mujeres vuelven al debate político", pero ha criticado que las derechas "no apoyen otras políticas de igualdad". "Si alguien ha utilizado los recursos públicos para estos fines, hay que investigarlo", ha resumido Mary Carmen Bozal, que ha recordado "nombres que toda la ciudadanía conoce" y las conexiones del Partido Popular con anteriores tramas de corrupción, además de criticar la gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de la pandemia. "No estamos para mirar a otro lado: defendemos que se conozca la verdad", ha dicho Bozal, que ha criticado al PSOE por "esconder la cabeza comon avestruces" a la hora de enfrentar los casos que ahora rodean a los socialistas. "La comisión no va a llegar a ningún puerto porque no tenemos los recursos necesarios para hacerlo", ha sentenciado la diputada aragonesista.

Pilar Buj, de Teruel Existe, ha lamentado que las dos derechas "plantean un paripé que solo sirve para Feijóo y Abascal". La diputada de la España Vaciada ha recordado el caso de las energías renovables y aseveró el limitado efecto de la comisión porque "no vendrá nadie del Gobierno central, amparándose en que el control lo llevan las Cortes Generales". "No vamos a averiguar casi nada", ha resumido Buj, que ha destacado que la comisión ya está activa en el Senado, además de la propia investigación judicial. Teruel Existe ha afirmado que los dos partidos del Gobierno de Aragón tienen que "preocuparse" desde la gestión y no con esta comisión.

En Izquierda Unida, Marta Abengochea ha acusado a la derecha de "agarrarse a un clavo ardiendo" dentro de "una estrategia miserable" contra el Gobierno central. "El PP hace mucho tiempo que ha dejado la dignidad", ha señalado la líder de IU, y ha recordado que el caso de José Luis Ábalos y Santos Cerdán "ya está siendo juzgado" y ha llamado a que sea la Justicia la que aclare qué sucedió. Pero también ha señalado al PSOE, al que ha reclamado "activar las medidas anticorrupción y dar un giro en las políticas" del Gobierno que lidera Pedro Sánchez.