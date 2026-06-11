Varapalo judicial para la DGA: la escuela pública logra suspender temporalmente la concertación del Bachillerato

Varapalo judicial para el Gobierno de Aragón. La escuela pública ha logrado suspender temporalmente la concertación del Bachillerato en Aragón después de que, tal y como ha podido saber este diario, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) haya estimado favorablemente las cautelares solicitadas por 17 entidades con las que urgían la suspensión de la medida hasta que se resuelva el recurso interpuesto.

La medida queda así suspendida de forma temporal hasta que el TSJA resuelva el recurso contencioso administrativo interpuesto por las entidades en defensa de la escuso pública contra la modificación de la orden que posibilita la concertación del Bachillerato en Aragón a partir del próximo curso.

Las organizaciones que recurrieron la concertación del Bachillerato darán más detalles esta tarde a las 17.30 horas en la sede de la Federación de Barrios.

La decisión del TSJA llega menos de 24 horas después de que el Gobierno de Aragón anunciara este miércoles la financiación para los conciertos correspondientes al 1º de Bachillerato hasta el curso 2030-2031 en la comunidad. Para ello, se autorizó un importe total de 56,7 millones, una cuantía que complementa al compromiso de gasto de 1.013 millones para la educación concertada los próximos seis cursos que se firmó el pasado mes de septiembre y que incluía a todas las etapas.

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