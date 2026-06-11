Las familias del CEIP Hermanos Marx unen sus fuerzas contra el cierre de una vía en Infantil y el rechazo de un alumno: “Quieren ahogar la educación pública”

Dos vías y un alumno son los motivos que han llevado a las familias del CEIP Hermanos Marx de Zaragoza a concentrarse en el colegio este jueves por la tarde. Según explican desde la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos), su malestar llega porque el curso que viene tendrán una clase menos en 2º de Infantil (solo un aula en lugar de dos) y porque un estudiante que solicitó matricularse fuera de plazo no ha sido admitido en el centro.

Desde la AMPA del Hermanos Marx explican que empezaron el curso escolar actual (2025-2026) con dos vías en 1º de Infantil, cada una de ellas con doce alumnos. Ello supone que ambas aulas han tenido vacantes este año lectivo, ya que las ratios en esta etapa son de 19 alumnos más dos plazas reservadas para alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE).

Y es aquí donde reside la crítica de la AMPA, que denuncian que el Gobierno de Aragón “congeló” el acceso a estas vacantes de cara al próximo curso durante el proceso de escolarización Es decir, sacó las plazas “a cero”, por lo que las familias interesadas en matricular por primera vez a sus hijos en el centro dieron por hecho que no había oportunidad.

“Sabemos que lo que quieren es dejar una sola vía, pero no lo entendemos”, exponen. Las familias aseguran que esta “congelación” se ha realizado para que el próximo curso tengan una sola vía en lugar de dos, y por eso, entre otros puntos, protestan esta tarde. Reconocen que la concentración llega más tarde de lo que les habría gustado y que deberían haber dado la voz de alerta durante el proceso de escolarización, pero consideran que nunca es tarde para denunciar la situación y que su deber es luchar por su escuela pública.

Más porque hay un alumno perjudicado. Según informan desde la AMPA, dos familias solicitaron entrar en el CEIP Hermanos Marx fuera de plazo para este mismo año lectivo. Como el número de alumnado que había en 1º de Infantil se redujo durante el curso, una de las solicitudes (la que se hizo primero) sí ha sido aceptada y como resultado han quedado una vía con 11 alumnos y otra con 12. Lo que las familias denuncian es que al otro alumno “se le ha rechazado porque si se le acepta vuelven a ser 12 y 12 y la intención es congelar las peticiones para reducir a una sola clase el año que viene”.

Concentración en el CEIP Hermanos Marx. / Josema Molina / EPA

La agrupación de madres y padres considera que esta es la forma de la administración de justificar que un aula de 11 estudiantes es “ineficiente” y que, por tanto, para el próximo curso se debe “recortar” una de las vías.

“Por eso venimos también a luchar y a reclamar la libre elección de este niño, que se matriculó en 1º de Infantil y a las tres cuatro semanas tuvo que marcharse a su país de origen. Ahora ha querido volver porque sabía que había dos clases y confió en que iba a ser fácil”, indican.

La AMPA reconoce que el centro advirtió a esta familia de que sería mejor opción reservar la plaza, pero no lo hicieron y la respuesta de la administración ha sido un “no”. “Quieren volver al colegio porque la hija mayor lleva cuatro cursos en el cole, y todos los que sea facilitar el entorno, el tener amigos, gente conocida…”, explican. Le han ofertado otros centros del entrono como el Josefa Amar y Borbón.

A todo ello suman que, con el “cierre de una vía” en 2º de Infantil el curso que viene, el CEIP Hermanos Marx pasará a tener una única clase por cada curso de Infantil. “El año pasado salieron dos clases y nos alegramos, porque en los otros dos cursos había solo una aula. Dijimos, a ver si la aguantamos, pero… “, comentan desde la AMPA, y añaden: “En el Actur vemos muchos niños uniformados porque hay colegios concertados que son enormes…”.

Las familias critican que la administración justifique el cierre de un aula en los números porque, deslizan, no todo se puede reducir a las cifras. “No tienen en cuenta ni al alumnado ni sus necesidades. Somos un centro de atención preferente para alumnado con discapacidad motórica, en 1º de Infantil hay un niño ACNEE y dos en proceso de diagnóstico…”, comparten. Se han reunido con el Servicio Provincial de Educación y el equipo directivo también se ha movilizado para revertir la situación. No han tenido éxito.

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Por todo eso, y por otros colegios e institutos públicos que aseguran que sufren situaciones similares, se han concentrado esta tarde. “Estamos muchos centros públicos igual. Quieren ahogarnos, ahogar la educación pública. La calidad se pierde y es una pena”, sostienen.