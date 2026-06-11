Una macrooperación pone en manos del fondo inversor Nuveen la residencia de estudiantes más grande de Zaragoza antes de su estreno

El fondo inversor Nuveen pasa a ser el nuevo propietario de la residencia de estudiantes más grande de Zaragoza después de que se cerrara la mayor operación de venta de este tipo de negocios en Europa en lo que va de 2026. Sus anteriores dueños, el fondo estadounidense King Street y la firma española Amira Real State se han desprendido de una cartera de activos en toda España que incluye 3.300 camas en toda España, y casi una quinta parte de ellas están en el edificio de la capital aragonesa que tiene previsto abrir sus puertas el próximo mes de septiembre.

Se desconoce la cuantía por la que se ha cerrado esta operación entre los dos fondos de inversión, una venta adelantada este jueves por 'Expansión', pero muchos de estos alojamientos ya están operativos en el país, 1.800 entre Madrid, Granada, Salamanca y Murcia, y otras 1.500 están en distintas fases de ejecución. La de Zaragoza, con 676 de estas plazas, casi la mitad de las que están por estrenar, cuenta con las obras prácticamente finalizadas y a la espera de finiquitar los trabajos a lo largo del próximo verano.

Mientras se concretan los detalles de este cambio de propiedad, lo que ha trascendido es que la comercialización seguirá como hasta ahora en la web oficial Bravo Student! donde se aloja la oferta para el próximo curso en Zaragoza. Con un nivel de reservas muy alto a solo tres meses de su estreno. De manera que no se atisban cambios en esta promoción de la nueva residencia de estudiantes, mucho menos con la fecha del estreno tan próxima.

A pie de obra, el nivel de ejecución tan avanzado ya es visible desde el exterior, sus 676 camas estarán disponibles para los alumnos que quieran conseguir plaza el año que viene porque el ritmo al que han trabajado las máquinas, con la constructora Acciona detrás de estos trabajos, ha sido elevadísimo. En parte porque su ejecución, valorada en más de 25 millones de euros ha recurrido a las piezas prefabricadas para acelerar su culminación.

Quedan pocas plazas disponibles de cara a su inauguración el próximo curso académico, pero aún quedan. Y a un precio muy competitivo para la oferta que ya hay en la ciudad y la que está por llegar. De hecho, una habitación individual de 22 metros cuadrados sale por 620 euros y una doble sale por 495 euros.