Nolasco (Vox) sigue sin concretar qué es la desregulación y promete "un mejor acceso a los servicios"

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y líder de Vox en la comunidad, Alejandro Nolasco, sigue sin explicar qué es la desregulación, uno de los conceptos estrella de la ultraderecha en el nuevo pacto del Ejecutivo autonómico, pero ha garantizado que las modificaciones normativas no afectarán al día a día de los ciudadanos y sí servirán para tener "un mejor acceso a los servicios". Una comparecencia en las Cortes, a petición del PSOE, que no ha servido para que Nolasco avance qué proyectos normativos serán los primeros en llevar a cabo o en qué áreas pretende llevar a cabo esa "poda" con los textos legales. En la izquierda se ha criticado esa falta de concreción y se ha reclamado "trabajo" a la consejería de Nolasco para llevar a cabo este plan de Gobierno.

El líder de Vox en Aragón ha avanzado que el objetivo de estas medidas será "simplificar" y que el plan de su consejería es lograr "un mejor acceso a los derechos y servicios" para los ciudadanos de la comunidad autónoma. Nolasco ha denuncia "la maraña" legal en la que vive, a su juicio, Aragón. Y ha aseverado que todas las normas suponen "una verdadera plaga" y que la intención del Ejecutivo con este plan, asimilado por el PP, es "salir de la selva burocrática". Según Nolasco, la normativa aragonesa "pone en seria desventaja a los sectores esnciales" frente al resto de España.

"A mayor regulación, no hay mayor acceso a los servicios públicos", ha aseverado el vicepresidente autonómico, que ha criticado que los boletines oficiales suponen "seis toneladas" cada año. Nolasco ha vinculado la burocracia a la inseguridad jurídica, los costes administrativos y jurídicos para familias y empresas o trámites que "se eternizan" dificultando el acceso a subvenciones y ayudas. "La desregulación no es otra cosa que calidad normativa y administrativa, organizar bien la administración, que las leyes estén al servicio de los ciudadanos", ha resumido Nolasco.

El vicepresidente aragonés no ha precisado cómo va a ejecutar esta desregulación ni ha adelantado en qué aspectos normativos va a centrar sus primeros pasos. Como ejemplo, ha citado la quincena de trámites que debe completar un agricultor joven para incorporarse al sector primario y solicitar ayudas. Sin embargo, no ha dicho cuáles de esos documentos pretende eliminar o cómo afrontará esa "poda" administrativa.

"El PP regula de día, Vox desregula de noche"

El diputado del PSOE Darío Villagrasa ha afirmado que para Nolasco el título de vicepresidente "es honorífico" y ha considerado que Vox ha instalado en la política determinados mensajes pero no llevan a término políticas públicas. "La bancada del Gobierno tiene miedo a la oposición", ha continuado Villagrasa, quien ha preguntado al vicepresidente cuáles serán sus políticas de Desregulación, cómo será el Plan Agiliza y si va a participar en la elaboración del plan anual normativo.

"Se le está poniendo cara de Penélope porque lo que los consejeros del PP van a regular por el día usted lo va a desregular por la noche", ha continuado, quien le ha propuesto que dedique parte de su tiempo a que el Gobierno "cumpla las normas a las que está obligado", como la normativa estatal de vivienda o la ley energética de Aragón, también la ley de dinamización del medio rural. "Ustedes ya tienen varias figuras, como una flamante directora general de Coordinación Institucional", ha indicado el diputado del PSOE, preguntando si ha implantado ya el silencio administrativo positivo y si "solo se va a encargar de desregular". "Ha desregulado poco, ha regulado poco, ha trabajado poco" y "no ha habido esquina de Aragón donde no haya tenido eco su mensaje xenófobo", ha expresado Villagrasa. "No sabemos si va a ser 'el desregulador', lo que conocemos es que usted da muchas vueltas, pero ejerce poco" y "tiene muchos retos por delante, sobre todo el cumplimiento de la palabra dada", ha dicho Villagrasa, recordándole que "se debe a la Comunidad aragonesa".

En representación de CHA, la diputada Mary Carmen Bozal ha tildado de "preocupantes" las prioridades de Nolasco, realzando la importancia de las ayudas sociales y rechazando la política de "dividir". Ha criticado la supresión de la subvención a la cátedra de Cooperación al Desarrollo de Unizar. Ha alertado de la política basada en "construir enemigos", que ha atribuido a Vox, afirmando que "están contribuyendo a que esto provoque un aumento de los delitos de odio".

En el turno de Aragón-Teruel Existe, su portavoz, Tomás Guitarte, ha considerado que "la desregulación se va a quedar en agua de borrajas porque no saben lo que quieren" y que para Vox es mejor "la ley de la selva". En cambio, ha defendido la simplificación administrativa en beneficio de colectivos como el de los autónomos. Guitarte ha preguntado en qué va a consistir la política de desregulación, cuál es su plan normativo, si Vox va a recortar fondos para las comarcas, destacando sus competencias en materia de acción social. "Si quiere trabajar en serio, aprueben de una vez el estatuto del pequeño municipio", le ha recomendado.

Desde IU, la diputada Marta Abengochea ha opinado que "este invento de la desregulación es confuso" y que "nadie se aclara en qué va a consistir" y que "parece una pantalla para recortar derechos y tejido asociativo y sindical" porque Vox "se humilla ante los más fuertes, las multinacionales".

Para la diputada del PP Susana Gaspar, el PSOE "ha venido a exigir resultados, pero con 38 días de gobierno es injusto". Ha llamado la atención sobre las normas "duplicadas y obsoletas" y ha criticado la ley de simplificación administrativa del cuatripartito. "La desregulación en ningún caso supone desproteger", ha continuado Gaspar, emplazando a derogar la normativa duplicada y establecer plazos abreviados, así como una ventanilla única empresarial.

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El diputado de Vox, David Arranz, ha afirmado que "el ciudadano de a pie le parece justa la prioridad nacional y le preocupa muy poco la cátedra de Cooperación", tras lo que ha asegurado que "la hiperregulación no sirve para ser más eficaces o que la actividad económica funcione mejor, sino al contrario, la maraña legal crea descoordinación y urge un verdadero plan de desregulación". "No solo hablamos de simplificar trámites, es preciso suprimir normativas confusas y articulado superfluo, eliminar estructuras y duplicidades, suprimir leyes que no aporten nada a la calidad de vida de los aragoneses", ha avanzado Arranz.