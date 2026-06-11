Nueva protesta por el recorte en el Nudo Mudéjar: "Los megavatios tienen que estar ligados a nuevos proyectos industriales"

El malestar en la comarca Andorra-Sierra de Arcos por el recorte del Nudo Mudéjar ha llegado este jueves a las puertas de La Aljafería, sede de las Cortes de Aragón. Representantes políticos y sindicales se han concentrado para reclamar "una solución" a la reducción de megavatios del proyecto de Endesa y han exigido que esa respuesta no suponga una merma a los empleos y a la industria de la zona.

Rafael Guía, alcalde de Andorra, ha liderado una concentración para criticar "una resolución fallida que ha dejado el proyecto a la mínima expresión", lo que ha generado "descontento" entre los vecinos de los pueblos afectados por este proyecto. Guía ha avanzado que el próximo lunes se mantendrán reuniones con el Instituto de Transición Justa y, el martes, con la consejera de Economía en la subdelegación de Teruel. "En anteriores reuniones quedamos que tenía que haber interlocución entre las distintas administraciones para intentar solucionar el problema", ha resumido el regidor socialista.

El propio Guía ha asegurado que hay comunicación con representantes de su partido a nivel nacional, "para tener una solución a este embrollo" y ha señalado que las peticiones van por la línea de que "los megavatios que no va a ejecutar Endesa queden a disposición de las otras empresas que licitaron en su momento por el nudo". La insistencia del alcalde de Andorra es que se hable de "proyectos industriales" que se harían con esa energía, y no solo de la potencia disponible: "La adjudicación debería estar ligada a desarrollos industriales inmediatos".

"Dicen que van a utilizar mecanismos para agilizar al máximo y que tienen que ser para otoño", se ha mostrado resignado Guía, que ha recordado que "el territorio no puede esperar" a que la Administración resuelva sobre el Nudo Mudéjar.

Reclamos de los sindicatos

Pedro Romero, secretario general de Comisiones Obreras en la comarca, ha solicitado como primera petición "empleo para el territorio" y "dejar de hablar de tecnicismos y empezar a hacerlo de las personas". "Endesa tiene que cumplir, porque es la principal rsponsabel", ha resumido Romero, que ha pedido a las instituciones que "dejen de tirarse piedras" y comiencen a colaborar en beneficio del territorio.

"Estamos todos unidos", ha aseverado el responsable de Comisiones Obreras, que ha asegurado que el cierre de la planta térmica tiene un solo efecto hasta la fecha: "Nos han engañado". "Endesa se ha vuelto a reír de nosotros y hay que hacer lo que sea necesario", ha terminado.

Por su parte, Alejo Galve, responsable de UGT en Teruel, ha insistido en el mensaje de unidad entre todas las administraciones y los diferentes agentes sociales afectados por el recorte del Nudo Mudéjar. "Si cada uno mira lo suyo, esta comarca se quedará despoblada completamente", ha resumido Galve, que ha recordado que más de una treintena de municipios tienen ese impacto.

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Preguntado por cómo viven los vecinos de la comarca el recorte del proyecto energético, el responsable de UGT en la provincia ha mostrado la resignación, porque "pasan de todo" al sentirse dañados por los acuerdos y decisiones. "La gente cada vez está más desanimada y buscando trabajo en otros sitios", ha considerado el sindicalista, que ha asegurado que "todos los que se van no vuelven" al territorio. "Pedimos esas reuniones para ver si se puede solucionar algo", ha rematado Galve.