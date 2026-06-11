Ya es oficial: un tramo de la AP-68 entre Zaragoza y Bilbao seguirá siendo de pago cuando se levante el peaje en noviembre

El próximo 11 de noviembre finaliza la concesión de la autopista de peaje AP-68 entre Bilbao y Zaragoza pero lo que era un secreto a voces empieza a hacerse realidad: no todos los tramos serán gratuitos a partir de esa fecha. La esperada finalización de esta concesión está marcada en rojo en el calendario de Aragón pero todo apunta a que solo los tramos que discurren por la comunidad dejarán de ser de pago. El resto de comunidades llevan tiempo estudiando la posibilidad de implantar sus propios sistemas de cobro a los usuarios a partir de que el Ministerio de Transportes consiga la anisada gratuidad.

Ya hay un tramo de apenas 55 kilómetros que se ha asegurado la opción de empezar a cobrar a partir de esa fecha, a través de un contrato gestionado por la administración competente. Se trata del trayecto que discurre por la provincia de Álava, cuya diputación acaba de adjudicar un contrato "para implantar y operar el nuevo sistema de pago por uso en el tramo alavés de la AP-68".

Lo ha hecho a la empresa Autopistas, que es una filial de Abertis en España, igual que lo es Avasa, la actual concesionaria de la autopista de peaje. Es un contrato impulsado por Arabat (Arabako Bideak–Vías de Álava, S.A.)" que es la sociedad pública dependiente de la Diputación Foral de Álava, desde la que gestiona la construcción, conservación, mantenimiento y explotación de las vías de alta capacidad de la red provincial. Y se ha adjudicado a una unión temporal de empresas formada por esta filial de Abertis junto a Gertek y Altuna.

"El proyecto contempla el desarrollo tecnológico, la puesta en marcha del sistema y su gestión operativa durante los primeros 5 años, dentro de la estrategia de la Diputación Foral de Álava para avanzar en la modernización de sus infraestructuras viarias. El modelo combinará tecnologías de peaje dinámico 'free flow' (sin barreras) con sistemas convencionales, con el objetivo de mejorar la eficiencia del tráfico de la red a las nuevas demandas de movilidad". Así lo ha explicado en un comunicado oficial la propia adjudicataria, que ha remarcado que su propuesta presentada destaca "por su solidez técnica y su capacidad de integración, en un contexto en el que las administraciones públicas están impulsando nuevos esquemas de gestión de infraestructuras".

Se trata, en este sentido, de una gestión como la que se plantea para la futura AP-68, en la que comunidades como el País Vasco o Navarra pasarán a integrar sus tramos entre sus competencias, y en el caso de Aragón o La Rioja, es el propio Ministerio de Transportes el que ejerce esa gestión. Para Autopistas, su modelo "se alinea con las tendencias europeas hacia sistemas más eficientes, digitalizados y sostenibles". "Desde el punto de vista corporativo, la adjudicación supone también un reconocimiento al trabajo de los equipos implicados en el diseño de la solución, que han aportado conocimiento especializado y una visión integral de los nuevos modelos de movilidad", añade la filial de Abertis en su comunicado.

De esta manera, la empresa no solo destaca su propuesta "competitiva" sino también la colaboración con Gertek y Altuna como "elemento clave" para articularla y su propia capacidad "para abordar iniciativas complejas en entornos de cooperación empresarial". "Con este nuevo contrato, que tendrá una duración operativa de 5 años a partir de la culminación del despliegue tecnológico, Autopistas avanza en su estrategia de crecimiento en la gestión de infraestructuras y refuerza su posicionamiento como operador de referencia en soluciones avanzadas de gestión viaria", añade.

Para la compañía, además, esta adjudicación "consolida así su papel como socio tecnológico y operativo de las administraciones en la transformación de la movilidad, apoyándose en su experiencia en proyectos que integran innovación tecnológica y modelos de pago por uso, con especial foco en la calidad del servicio y la experiencia del usuario".

La decisión de Álava es la primera que se produce en firme en un escenario de futuro en el que otras administraciones apuntan en la misma dirección para sus respectivos tramos. Este es el caso idéntico que quiere llevar a cabo la Diputación Foral de Vizcaya, una intención que públicamente ya han manifestado que quiere llevar a cabo, aunque aún no haya un contrato firmado con ninguna empresa para hacerlo efectivo. En su caso, afectaría solo a 24 kilómetros, que es la distancia que conecta Orozko con Bilbao, y este verano tiene previsto decidir las tarifas que aplicará.

El tiempo pasa a toda velocidad para ellos, ya que quedan solo cinco meses para que se levante el peaje, un cobro que es de los más caros de España, ya que el trayecto completo entre Zaragoza y Bilbao ahora cuesta 39,90 euros para los turismos. No en vano es una de las autopistas de peaje más utilizadas del país.

En una situación similar a la de Vizcaya se encuentra Navarra. El Gobierno Foral está estudiando la fórmula de llevar a cabo la implantación de sistemas de cobro a partir de noviembre, sin que todavía se haya adjudicado a ninguna empresa. En este territorio hay casi 40 kilómetros de autopista, los que separan Castejón del límite provincial con Zaragoza. Pero conviene recordar que ya en diciembre del año pasado se firmó el acuerdo con el Gobierno central por el que estos tramos de la AP-68 pasaban a ser de titularidad del Ejecutivo navarro, aunque Madrid seguiría asumiendo sus obligaciones con la empresa que explota la concesión de la autopista vasco-aragonesa.

No obstante, hay más de 200 kilómetros de esta autopista de peaje que serán gratuitos para los conductores, dos tercios de los más de 300 que tiene el trazado completo entre Zaragoza y Bilbao. Y es que 135 de ellos están en Aragón, en su totalidad en la provincia de Zaragoza, y hay otros 70 en La Rioja, que también mantendrá la gratuidad porque la titularidad de la vía seguirá en manos del ministerio.

Sin embargo, falta por saber cuánto costará el trayecto ahora para los aragoneses y riojanos que quieran llegar a Bilbao por la AP-68, un viaje que ahora ronda los 40 euros desde Zaragoza y que, en base a los kilómetros que quedarían de pago, un tercio, podría bajar de los 15 euros. Aunque esas tarifas ya no dependerán del ministerio sino de las diputaciones vascas.