PP y Vox impiden que las Cortes de Aragón investiguen La Nueva Romareda

Partido Popular y Vox han hecho valer este jueves su mayoría en las Cortes de Aragón y han evitado que el Parlamento autonómico cree una comisión de investigación sobre la gestión de la empresa Nueva Romareda. La izquierda ha apoyado el cónclave, solicitado por el PSOE, reclamando "transparencia", ante unas derechas que han asegurado que las explicaciones que se están dando son las oportunas y han señalado las causas e investigaciones judiciales que rodean a los socialistas a nivel nacional.

Mientras que la izquierda ha defendido la necesidad de investigar cómo se está desarrollando el proyecto y la cantidad de dinero público, en especial del Gobierno de Aragón, que se está destinando a la construcción del estadio, la derecha ha acusado a los socialistas de utilizar esta comisión como "una cortina de humo" para "esconder" los casos de corrupción que ahora están en estudio por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Justicia.

Jesús Morales, portavoz adjunto del PSOE en las Cortes, ha preguntado al PP "qué tienen que esconder" para rechazar la proposición y ha acusado al Gobierno autonómico de "abandonar" al Real Zaragoza en los momentos más complicados de la temporada en la que ha confirmado su descenso a la tercera categoría del fútbol nacional. Morales, apoyado en ese informe de las Cámaras de Cuentas, ha calificado de "necesaria" la entrada de las Cortes en la comisión porque "quien no tiene nada que ocultar, no tiene que temer a la revisión público ni al conocimiento de los hechos". El socialista ha criticado "la relevancia" del estudio, que "apunta que puede superar los 200 millones de euros" y critica que la propia Cámara de Cuentas denuncia "la falta de información" de algunos datos por los socios de la operación (Ayuntamiento de Zaragoza, Gobierno de Aragón y Real Zaragoza).

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Marta Abengochea (IU) ha afirmado que Zaragoza se merece "un estadio digno, moderno y viable" y ha criticado que la operación planteada en la actualidad es "un proyecto que solo es acorde con la megalomanía política de Azcón y Chueca".