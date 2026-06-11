Reacciones al varapalo judicial que suspende temporalmente la concertación del Bachillerato: "Hoy es un buen día"

Varapalo tremendo el que se ha llevado el Gobierno de Aragón después de que la escuela pública haya logrado suspender temporalmente la concertación del Bachillerato en Aragón. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha estimado favorablemente las cautelares solicitadas por 17 entidades con las que urgían la suspensión de la medida hasta que se resuelva el recurso interpuesto. De este modo, a menos de un mes para iniciar el proceso de matriculación en Bachiller, la polémica medida impulsada por el Ejecutivo de Jorge Azcón, queda en suspenso hasta que el TSJA resuelva el recurso contencioso administrativo interpuesto.

Como era de esperar, las reacciones no han tardado en llegar. El primero en hacerlo ha sido Tomar Guitarte. "Hoy es un buen día para la libertad de elegir estudiar con calidad vivas donde vivas", ha celebrado el líder de Teruel Existe ha dicho a través de la red social X.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, ZeC no ha tardado en mostrar su satisfacción. "Es una excelente noticia para la comunidad educativa y para todas las personas que han defendido durante meses una educación pública fuerte, inclusiva y de calidad. La suspensión cautelar supone un respaldo a las reivindicaciones de quienes alertaron de que esta medida carecía de justificación social y educativa, además de poner en riesgo el fortalecimiento de la red pública", ha afirmado su portavoz Elena Tomás.

Desde CHA han asegurado que seguirán "defendiendo que todo el dinero público se destine a la educación pública" a través de un mensaje en X.

Los socialistas, también a través de la misma red social, han asegurado que se trata de "una grandísima noticia", "En Aragón el dinero público para la educación pública", añaden.