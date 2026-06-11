Política sanitaria
El Salud logra cubrir el 94% de las plazas de difícil cobertura en hospitales y centros de Aragón: estas son las vacantes
En total, 121 de las 129 plazas convocadas para los hospitales periféricos de Aragón han quedado cubiertas
El Servicio Aragonés de Salud ha cubierto el 94% de las plazas ofertadas en la segunda convocatoria de puestos de difícil cobertura tras la celebración dos actos públicos de elección de plaza. En total, 121 de las 129 plazas convocadas para los hospitales periféricos de Aragón han quedado cubiertas, han confirmado desde el Gobierno autonómico.
Mediante esta fórmula, aprobada con el decreto ley 2/2025, de 11 de junio, los médicos especialistas que trabajen tres años de forma efectiva en un destino fuera de Zaragoza capital obtienen plaza fija como personal estatutario fijo en el Salud.
Las plazas ofertadas son de las especialidades de Anatomía Patológica, Anestesiología y Reanimación, Aparato Digestivo, Dermatología, Endocrinología, Geriatría, Hematología, Medicina Preventiva, Microbiología, Nefrología, Neumología, Neurología, Obstetricia, Oftalmología, Otorrinolaringología, Psicología, Psiquiatría, Radiodiagnóstico y Reumatología.
¿Qué plazas faltan por cubrir?
De ellas, 20 son en el Hospital de Alcañiz, 31 en el de Barbastro, 18 en el Ernest Lluch de Calatayud, 26 en el Sector Huesca -20 en el Hospital San Jorge, tres en el Sagrado Corazón de Jesús y otras tres en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Santo Cristo de los Milgaros-, 30 en el Sector Teruel -22 en el Obispo Polanco, cuatro en el Hospital San José y cuatro en el Centro de Rehabilitación Psicosocial San Juan de Dios-.
Han quedado sin cubrir dos plazas en Alcañiz, otras dos en Barbastro y cuatro en el Hospital Obispo Polanco de Teruel.
En cuanto a las especialidades, 13 de las 19 convocadas han conseguido cubrir la totalidad de la oferta: Anatomía Patológica, Aparato Digestivo, Endocrinología, Hematología, Geriatría, Medicina Preventiva, Nefrología, Neurología, Ginecología y Obstetricia, Oftalmología, Psicología, Psiquiatría y Radiodiagnóstico.
Desde el departamento han recordado que el primer concurso para cubrir plazas de difícil cobertura, resuelto en octubre de 2025, registró también una acogida muy positiva entre los facultativos: 44 de las 46 plazas ofertadas quedaron cubiertas, lo que supone un índice de cobertura del 95,6%. Esta primera fase incluyó plazas de especialidades con itinerario formativo MIR de cinco años --Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General y Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Oncología Médica y Urología-- en los hospitales de Alcañiz, Barbastro, Calatayud, Huesca y Teruel.
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