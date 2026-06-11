Susín defiende "la libertad de elección" en un tenso debate con la izquierda por la concertación del Bachillerato

"Libertad de elección" y "una educación sin apellidos ni colores". La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la DGA, la popular Carmen Susín, ha presentado este jueves a las Cortes de Aragón los dos motivos a los que se agarra en la defensa de las políticas educativas que ha iniciado el Ejecutivo PP-Vox en la comunidad, con la concertación del Bachillerato como punta de lanza. La admisión de las cautelares por parte de la Justicia se ha conocido horas después de que Susín se haya bregado con una izquierda critica con el modelo presentado. La consejera, con el respaldo de los grupos de PP y Vox, ha insistido en el objetivo de "la gratuidad" educativa desde los 0 hasta los 18 años y ha reclamado al Gobierno central ejecutar el plan para climatizar las aulas, en un encontronazo directo con la líder del PSOE, Pilar Alegría.

Susín ha reivindicado "la inversión récord" que registra la comunidad desde la llegada de Jorge Azcón al Pignatelli y ha destacado pasos como "el espacio único de escolarización, el apoyo a la escuela rural o la concertación del Bachillerato" como iniciativas hechas y por hacer de las que sentirse orgullosos en el seno del Gobierno de Aragón. Sobre la concertación, que desató jornadas de masivas manifestaciones en varios puntos de la comunidad, la consejera ha defendido que se trata de "una cuestión de justicia y equidad", que tiene como objetivo primordial "culminar el proceso de gratuidad educativa hasta los 18 años".

La también consejera de Ciencia y Universidades ha expuesto así sus planes en las Cortes de Aragón poco más de un mes después de situarse al frente del área educativa, un sector lleno de demandas y reivindicaciones que "no vienen de ahora ni de la llegada de Azcón al Gobierno en 2023". Su comparecencia, solicitada por CHA, se ha convertido en un cruce de reproches entre gobierno y oposición ante políticas como la concertación del bachillerato, las reivindicaciones de los docentes, la falta de climatización de las aulas, el cierre de vías y los medios dedicados a escuela rural.

Susín ha defendido "el aumento de recursos" para la educación y la mejor gestión" con datos como el presupuesto de más de 1.300 millones, de ellos, 1.092 millones destinados íntegramente a la red pública; la mejora salarial de los docentes, "ya no son los peores pagados de España", ha recordado; e imparten menos horas lectivas; y el espacio único de escolarización. "En estos tres últimos años se nos ha exigido que solventemos un déficit de décadas en cuanto a planificación y mantenimiento de los centros educativos", ha criticado a los grupos de la oposición, al tiempo que ha reivindicado su predisposición al análisis y el diálogo con las familias y los representantes de a comunidad educativa.

La consejera ha apuntado que a la llegada del PP no había ni inventario de instalaciones, si seguimiento activo del estado de los centros, ni inspecciones de industria o de incendios: "Nos dejaron centros en construcción con graves problemas estructurales y nos obligaron a operar en modo de contingencia", ha criticado. Y a la portavoz socialista, Pilar Alegría, le ha recordado los 200 millones de euros anunciados en 2022 para climatización de aulas: "Le pregunté el otro día a la ministra Tolón sobre ello en la Sectorial y me dijo que no sabía nada", le ha afeado.

La oposición critica el modelo de PP y Vox

La portavoz de CHA en materia de Educación, Isabel Lasobras, ha esgrimido las razones que a su juicio justifican las movilizaciones y el "clamor" de la "exhausta" comunidad educativa, "harta de ver cómo la escuela pública pierde recursos a marchas forzadas mientras el Gobierno de PP y Vox pone alfombra azul y verde con dinero y facilidades para ampliar el negocio de la concertada". Lasobras ha hablado de "desmantelamiento" del sistema público, de "traición" a la vertebración de Aragón con "recortes" en el medio rural. También la falta de adaptación de patios y ha criticado que la zona única es sólo para "unos privilegiados". "El PP y Vox han venido a este Parlamento aragonés con una hoja de ruta nítida, la de desmantelar lo público, desproteger el medio rural y convertir un derecho fundamental como es la educación en un nicho de mercado", ha resumido.

Desde el PSOE, Jorge Juan Pastor ha criticado el modelo privatizador del gobierno PP-Vox y ha aludido a la figura del secretario general técnico del Departamento, Manuel Magdaleno, "que es el director general en excedencia de Jesuitas del Salvador, un centro privado que se está beneficiando directamente de los conciertos de bachillerato que él mismo está impulsando desde la Administración". Una acusación velada ante la que Susín ha reaccionado instándole a acudir al juzgado "si está acusando aquí a alguien de prevaricación".

Desde Aragón Teruel Existe, Pilar Buj, ha defendido la escuela pública como "ascensor social" y "garantía de vertebración" y por ello le ha pedido a la consejera que no construya una narrativa basada en la "conflictividad" de la pública: "Dejen de asfixiar a la escuela publica y la enseñanza en el medio rural con la hoja de ruta de cerrar nuestros pueblos", le ha instado, además de intentar "camuflar" sus decisiones en favor de la concertada bajo el pretexto de la caída de la natalidad.

Por parte de IU, Marta Abengochea ha defendido que la escuela pública es "referente de calidad y orgullo y bandera de Aragón", construidos "a pulmón" por sus profesionales y "a pesar de la nefasta gestión de del gobierno PP-Vox y de sus constantes ataques e intentos de división y el blindaje de dinero a la concertada".

Por el PP, Silvia Casas ha acusado a la oposición de agitar "los mantras de los recortes" tras "quedarse sin argumentos" ante el aumento en 134 millones de euros más que el cuatripartito, las mejoras salariales y la reducción de la carga laboral de los docentes. Además, ha reivindicado el mayor número de cocinas in situ impulsadas por el PP y el aumento de la oferta de FP, mayor en los centros públicos.

La postura de Vox la ha fijado Ana Isabel Pardo, que ha defendido que la concertación del Bachillerato "no detrae fondos de la pública" y ha acusado a los grupos de la oposición de no querer la concertada "porque no la pueden controlar". Frente a ello, ha señalado como problemas del sector "el exceso de burocracia, las dificultades para cubrir sustituciones, los problemas de la escuela rural y la pérdida de autoridad del profesorado".