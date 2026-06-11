La tradición se adueña de las calles de Remolinos

La tradición, la música, los encierros y las comidas populares vuelven a tomar protagonismo en Remolinos para honrar a San Antonio de Padua. Desde ayer 10 de junio y hasta el domingo 14, el ambiente festivo inundará las calles de la localidad en unas fechas marcadas en el calendario por todos los vecinos. «Viene gente que no suele hacerlo durante el resto del año, familiares, amigos y antiguos vecinos que suelen volver para las fiestas. Son unos días de convivencia que se esperan con muchas ganas», señala el alcalde de Remolinos, Alfredo Zaldívar.

Ayer miércoles, se dio el pistoletazo de salida con el pregón a cargo del grupo Remolinos de Cuerdas en la plaza de España. La jornada continúo con un pasacalles al ritmo de la Charanga El Pilar. Ya por la tarde, el agua y la espuma fueron las protagonistas de la fiesta en El Retén. Una hora después, pequeños y mayores participaron en un entretenido torneo de futbolín en el pabellón municipal. Por último, por la noche, las jotas y los danzantes rondaron las calles de la localidad y al finalizar se celebró el tradicional lanzamiento de bombas japonesas. Ya para finalizar el primer día de fiestas, los asistentes disfrutaron del primer toro de fuego de las fiestas, que este año se hace sin ratas, y discomóvil con DJ Chaparro. «Hemos quitado las ratas o borrachos por cuestiones de riesgo y seguridad. Así la gente participa más, ya que las chispas no les suele importar pero de las ratas o borrachos se protegen bastante más».

Los vecinos participarán en la tradicional procesión desde la iglesia. / SERVICIO ESPECIAL

Música, devoción y mucho más

Para hoy 11 de junio, hay programadas varias citas importantes. El día comenzará a las 11 de la mañana con la diana floreada amenizada por la Charanga El Pilar y un posterior almuerzo popular en colaboración la Asociación Las Salinas. Ya al mediodía, comenzará la preparación de ranchos y el torneo de guiñote. Después, los vecinos se reunirán en una comida popular y a las 18 horas tendrá lugar el recorrido de peñas, otra vez amenizado por la Charanga El Pilar.

Y por la noche, podrán disfrutar del espectáculo Experiencias Clandestinas de Wakanda & La Tribu Eventos en el pabellón municipal, el toro de fuego y la discomóvil.

El viernes 12 de junio, la diana floreada y el recorrido con mansicos darán comienzo al tercer día de fiestas. A continuación, los encierros de vacas de la ganadería Virgen de Sancho Abarca, con sesiones por la mañana y por la tarde. Además, la música estará a cargo de la Orquesta Nueva Alaska, tanto por la noche como por la tarde, y los más pequeños podrán disfrutar de una tarde de juegos y bailes con Divertiland.

Los encierros de vacas serán unos de los principales atractivos de las fiestas. / SERVICIO ESPECIAL

El dance protagoniza el día grande de las fiestas

El toque de las campanas y la diana floreada anunciarán la festividad de San Antonio el sábado 13 de junio. Los danzantes se dirigirán hacia la plaza de la Iglesia con la procesión dónde realizarán su tradicional dance. Para el alcalde, este acto es uno de los más emotivos y especiales. «El día del santo, cuando la procesión acompaña a los danzantes desde la ermita es el acto dónde más se emociona la gente. Se siente algo especial cuando se oye la música del dance y del paloteo. Es uno de los actos que más te hacen sentir las fiestas».

Más tarde, a las 16 horas, habrá un café concierto con la Orquesta Pasarela, y una hora más tarde los más pequeños podrán disfrutar de los hinchables en la Plaza de la Iglesia.

A continuación, tendrán lugar los encierros de vacas de la ganadería Las Ventas- José Luis Cuartero y seguidamente habrá una merienda popular para todos los asistentes. La fiesta continuará con el Café concierto de la Orquesta Nueva Pasarella, el lanzamiento de bombas japonesas, el toro de fuego, y de nuevo, la sesión de baile de la Orquesta Nueva Pasarela.

Por último, las fiestas llegarán a su fin el domingo 14 con una nueva bajada del monte de las reses de la ganadería Hermanos Marcén y se representará el dance de Remolinos en la replaceta de La Violeta. Grupo Kapitana se encargará del café concierto de la tarde y el toro de fuego, el pasacalles con la charanga y la traca de fin de fiestas podrán el broche oro a unos días cargados de emoción, tradición y buen ambiente.

Desde el Ayuntamiento de Remolinos, Alfredo Zaldívar invita a los visitantes a acercarse a disfrutar de las fiestas, la comida y los actos programados para todos los públicos.