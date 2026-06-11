De Wall Street al Actur: así es el gigante inversor de EEUU que entra en el negocio inmobiliario de Zaragoza

El nombre de Nuveen irrumpe en el mapa inmobiliario de Zaragoza antes incluso de que abra sus puertas la que será la mayor residencia de estudiantes de la ciudad. El fondo inversor estadounidense ha acordado la compra de la cartera española de Bravo Student, hasta ahora en manos de King Street y Amira Real Estate, en una macrooperación valorada en 330 millones de euros y considerada la mayor adquisición de residencias de estudiantes cerrada en Europa en lo que va de 2026, según fuentes del mercado citadas por el diario económico Expansión.

La operación afecta directamente a Zaragoza porque dentro del paquete se incluye la nueva residencia de estudiantes de la avenida Valle de Broto, en el entorno del Actur, un edificio de 676 plazas que ultima sus obras para estrenarse el próximo mes de septiembre. El cambio de manos no alterará, en principio, la comercialización del activo: Bravo Student seguirá operando las residencias tras la venta y mantiene abierta la reserva de habitaciones para el próximo curso.

Pero, más allá del impacto local, la compra sitúa detrás de este inmueble zaragozano a uno de los mayores actores internacionales del negocio inmobiliario. Nuveen no es un fondo oportunista de pequeño tamaño ni una firma recién llegada al sector, sino una gestora global de inversiones con sede en Estados Unidos, propiedad de TIAA, uno de los grandes grupos financieros institucionales del país norteamericano. La compañía se presenta como una firma con más de 125 años de trayectoria y 1,4 billones de dólares en activos bajo gestión, con operaciones en 32 países.

División inmobiliaria

Su división inmobiliaria, Nuveen Real Estate, es la que protagoniza la operación de Bravo Student. Esta rama especializada gestiona inversiones en oficinas, logística, vivienda, retail, residencias de estudiantes y otros activos alternativos. En el mercado ibérico está dirigida por Marta Cladera de Codina, responsable de las operaciones inmobiliarias de la firma en España y Portugal y de una cartera de más de 1.700 millones de euros en activos, según la información corporativa de la propia gestora.

La compra de Bravo Student refuerza una apuesta que Nuveen venía preparando desde hace tiempo: crecer en el alojamiento universitario en España. La cartera adquirida suma 3.300 camas, de las que 1.800 ya están operativas en Madrid, Granada, Salamanca y Murcia, mientras que otras 1.500 corresponden a proyectos en desarrollo en Zaragoza, Valencia y Sevilla. Los activos italianos de la plataforma Bravo, ubicados en Bolonia, Padua y Florencia, quedan fuera del perímetro de la transacción.

El auge de las residencias de estudiantes.

Para Zaragoza, el activo incluido en la compraventa es especialmente significativo. La residencia de Valle de Broto no solo será la mayor de la capital aragonesa, sino que representa cerca de una quinta parte de toda la cartera española adquirida por Nuveen. Con las obras prácticamente finalizadas y una inversión de más de 25 millones de euros, el inmueble contará con 676 camas y se incorporará a un mercado local de alojamiento universitario en plena transformación, con nuevas promociones privadas que buscan cubrir una demanda creciente de estudiantes nacionales e internacionales.

La operación llega en un momento de fuerte interés de los grandes inversores por las residencias de estudiantes. El sector, conocido en el lenguaje inmobiliario como PBSA —por sus siglas en inglés, ‘purpose-built student accommodation’—, se ha consolidado como uno de los segmentos más atractivos para el capital institucional. La combinación de alta demanda universitaria, escasez de camas profesionalizadas y rentas recurrentes ha convertido este tipo de activos en una alternativa cada vez más codiciada frente a otros productos inmobiliarios tradicionales.

Nuveen ya había invertido más de 1.300 millones de euros en los últimos cuatro años para levantar una plataforma europea de residencias de estudiantes con unas 10.000 camas en países como Francia, Italia, Austria, Polonia, Dinamarca, Portugal y, ahora, España. La entrada en el mercado español completa una pieza que la firma consideraba estratégica.

La presencia de Nuveen en España, sin embargo, no empieza con esta operación. La gestora ya estaba activa en el país en otros segmentos inmobiliarios como el residencial en alquiler, el flex living, la logística y el retail. Una de sus apuestas más conocidas ha sido Stay, una plataforma de vivienda en alquiler impulsada junto a Kronos para desarrollar miles de viviendas destinadas al arrendamiento. También ha participado en activos logísticos, incluyendo operaciones vinculadas al mercado zaragozano.

La entrada de un inversor global de este tamaño confirma que Zaragoza ya no queda al margen de las grandes estrategias internacionales del inmobiliario alternativo. La ciudad aparece ahora en el mismo paquete inversor que Madrid, Valencia, Sevilla, Granada, Salamanca o Murcia, dentro de una cartera diseñada para ganar escala en un negocio cada vez más profesionalizado.