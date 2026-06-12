Amazon revela los millones de agua que consumen sus centros de datos en Aragón

Amazon ha explicado cuál es el consumo de sus centros de datos y ha puesto a Aragón como ejemplo real, y ha destacado además las inversiones hídricas en la comunidad. En 2025, los centros de datos de AWS en la comunidad utilizaron aproximadamente 68 millones de litros de agua (0,068 hm³) en sus operaciones. Según el Plan Hidrológico del Ebro 2022-2027, la demanda industrial de la Demarcación Hidrográfica del Ebro asciende a 208 hm³/año. El uso de agua de AWS representa tan solo el 0,03 % de dicha demanda industrial. Es decir, si el consumo de agua industrial de la cuenca del Ebro fuera una botella de 2 litros, los centros de datos de AWS en Aragón apenas representarían 13 gotas, según ha explicado la compañía.

Además, prevé que durante los próximos 10 años se devuelvan aproximadamente 1.530 millones de litros de agua anuales a las comunidades locales a través de los proyectos de gestión hídrica que se apoyan en la región.

La multinacional ha explicado que ha logrado mejorar su eficiencia hídrica un 52 % desde 2021 gracias a sistemas de refrigeración que emplean aire exterior durante la mayor parte del año y recurren al agua únicamente en los días de temperaturas más elevadas.

Amazon también ha destacado los proyectos hídricos que desarrolla en Aragón. AWS ha anunciado una inversión de 17,2 millones de euros en iniciativas relacionadas con la prevención de inundaciones, la modernización de infraestructuras hidráulicas y la optimización del riego agrícola mediante inteligencia artificial.

Entre las actuaciones previstas figura una plataforma de gestión de inundaciones destinada a proteger a unos 700.000 habitantes de Zaragoza, así como un proyecto de riego inteligente que beneficiará a 430 agricultores de El Burgo de Ebro y Villanueva de Gállego y que permitirá ahorrar unos 200.000 metros cúbicos de agua al año.

La compañía también ha recordado otros proyectos ya en marcha en Aragón, como un sistema de detección de fugas mediante aprendizaje automático y una iniciativa de reutilización de aguas de riego en Pina de Ebro, que aporta 864 millones de litros de agua limpia anuales a la comunidad.

“Los centros de datos hacen posible la mayor parte de la vida digital que conocemos hoy en día, desde videollamadas hasta consultas médicas virtuales, educación y banca 'online'”, ha afirmado Joern Tinnemeyer, líder de ingeniería de centros de datos en Amazon. “Para ofrecer esa capacidad de computación de forma fiable, necesitamos mantener temperaturas óptimas. Mi equipo se centra en la gestión térmica: tomar el calor generado como subproducto de las operaciones de computación y eliminarlo de la forma más eficaz y eficiente posible”.

Durante los últimos años, Amazon ha ido elevando progresivamente los umbrales de temperatura a los que operan sus centros de datos, diseñando servidores y mejorando sus chips para tolerar más calor, siendo más eficientes. Si los servidores toleran más calor, se reduce el número de horas en las que necesitan agua para refrigerar. Tras años de iteración, aprendizaje y ajuste, ahora solo se utiliza agua para enfriar el aire entrante cuando las temperaturas ambientales superan los 30°C, lo que hace que el sistema sea eficiente en la mayoría de los climas.

“Así es como innovamos en Amazon”, dice Tinnemeyer. “Establecemos un objetivo ambicioso que beneficia a nuestros clientes, iteramos sin descanso y validamos con datos; en este caso, demostrando que podíamos reducir el uso de agua a la mitad sin ningún impacto en el rendimiento”.

Para validar el enfoque, se analizan miles de horas de datos en campus de centros de datos, comprobando las tasas de fallos a temperaturas más altas. “Confirmamos que la tasa de fallos no aumentó”, afirma Schilz. “Y los resultados fueron significativos: nuestros ingenieros compararon dos centros de datos idénticos en el mismo campus y lograron usar aproximadamente un 50% menos de agua en uno de ellos, que operaba a temperaturas más altas”, dice Schilz.

Amazon ha detallado que invierte en nuevas formas de capturar agua que —de otro modo— se desperdiciaría, y se devuelve a las comunidades que la necesitan. En Aragón Amazon trabaja con la consultora medioambiental Mediodes en una tubería que transporta el agua de escorrentía de los campos aguas arriba hasta una chopera en la localidad de Pina de Ebro, reduciendo la necesidad de extraer agua de riego del río Ebro.

Agua regenerada

También se está trabajando para beneficiar a las comunidades donde Amazon opera utilizando en sus propias operaciones agua que de otro modo sería inutilizable. AWS es pionero en el uso de esta agua "regenerada", empleando plantas de tratamiento de aguas residuales como fuente principal en lugar de agua potable. Ya operan 26 instalaciones con agua 100% regenerada, más que cualquier otro proveedor de nube, con 130 más contratadas a nivel global.

“No solo estamos usando agua regenerada”, afirma Usman Khan, especialista en agua en Amazon desde hace más de siete años. “Estamos ayudando a las comunidades a desarrollar estos programas desde cero”.

Para el especialista en agua Beau Schilz, que pasó años en empresas de gestión hídrica antes de unirse a Amazon, todo se reduce a ser un vecino responsable. “Nos centramos especialmente en las zonas donde hay escasez de agua”, dice. “Amazon quiere asociarse con las comunidades para garantizar que nuestra gestión responsable del agua genere beneficios locales que ellas quieran ver”.