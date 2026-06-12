Atención conductores: el túnel de Somport cerrará al tráfico

El túnel transfronterizo de Somport, en la provincia de Huesca, permanecerá cerrado al tráfico en ambos sentidos entre las 10 horas del próximo lunes 15 de junio y las 23 horas del martes 16 por trabajos de conservación y mantenimiento de la ventilación del corredor, según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La actuación afectará al tramo comprendido entre los kilómetros 666,2 y 672,4 de la N-330, en la parte española, y entre los kilómetros 118,8 y 115,2 de la carretera francesa RN-1134.

Para realizar el paso fronterizo se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la carretera N-330 por el puerto Somport, que podrá ser utilizado por el resto de los vehículos mientras duren las obras.

En el caso del transporte de mercancías peligrosas, el Ministerio explica que no está permitido su desvío por el puerto de Somport durante el cierre, por lo que los vehículos deberán utilizar los pasos fronterizos de Biriatou, en la AP-8, o de La Jonquera, en la AP-7.

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El Ministerio indica que los trabajos se ejecutan para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones de seguridad del túnel y proteger tanto a operarios como a usuarios de la infraestructura.