Azcón admite que será "muy difícil" que el Bachillerato concertado llegue a Aragón el próximo curso

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha admitido este viernes que es "muy difícil" que el Bachillerato concertado se ponga en marcha en la comunidad autónoma el próximo curso. El líder del Ejecutivo aragonés ha sido el primer miembro de la DGA en reaccionar a la admisión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ayer, jueves, del recurso presentado por varias plataformas en defensa de la educación pública. Azcón ha defendido que el Gobierno de Aragón en funciones anunció esta medida educativa porque más tarde "habría sido imposible ponerla en funcionamiento" para el curso 2026/2027. Una opción que hoy también parece lejos por los trámites de la Justicia.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha comparecido ante los medios de comunicación en la presentación de la nueva base aérea de emergencias de Villanueva de Gállego, desde donde ha analizado el revés judicial a la implantación del Bachillerato. Azcón ha justificado la decisión tomada con la DGA en funciones porque, si se hubiera atrasado, "habría sido imposible por tiempo ponerla en funcionamiento" para el curso 2026/2027. El presidente autonómico ha asegurado que en el momento en el que se anunció la medida "se sabía que se formaría un Gobierno", pero que la intención era que "los alumnos y las familias pudieran beneficiarse a partir del curso que viene".

Sobre la decisión del TSJA de admitir el recurso, Azcón ha dicho que "respeta todo lo que tiene que ver con la Justicia", pero ha avanzado que el Gobierno de Aragón que preside no va a frenar en su intención de llevar a cabo la concertación del Bachillerato. "Lo importante es que el Gobierno de Aragón tiene la voluntad de seguir ampliando los derechos educativos de las familias aragonesas que optan por la educación concertada", ha evidenciado el líder de los populares en la comunidad. Azcón ha recordado que es un compromiso de su partido anunciado en el debate sobre el estado de la comunidad e insistido en la campaña electoral.

El presidente autonómico se ha mostrado orgulloso de "esa apuesta por la educación concertada" y ha emplazado a un mayor número de explicaciones a la salida de la reunión que las consejeras Mar Vaquero (Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte) y Carmen Susín (Educación, Ciencia y Universidades) mantienen este mediodía con representantes de la educación concertada en la comunidad. "Lo vamos a decidir con ellos", ha avanzado Azcón, que ha señalado que este encuentro servira para ver "qué medidas se toman de cara a futuro" y ha reivindicado "el diálogo" con los representantes de las familias afectadas por esta acción: "La medida es siempre ampliar derechos".

Azcón ha insistido en que "tiene que ser el departamento y los representantes de la concertada quienes valoren las alternativas" y ha admitido que "la lógica" hace pensar que no se podrá concertar el Bachillerato el próximo curso: "Estando en junio es muy, muy difícil que se pueda hacer para septiembre".