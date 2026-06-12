Azcón avanza en "la cooperación" de PP y PAR para las elecciones municipales de 2027

El presidente del Gobierno de Aragón y líder del PP en la comunidad, Jorge Azcón, avanza en una forma de "cooperación y colaboración" con el PAR para las elecciones municipales de 2027. El reciente fichaje de Alberto Izquierdo, presidente de los aragonesistas, por el gabinete del también presidente del Gobierno de Aragón ha levantado ampollas en la provincia de Teruel, pero Azcón se mantiene firme en un plan en el que no descarta acudir a fórmulas de "coalición" en aquellos municipios "cuyos alcaldes crean que es una buena opción para sus vecinos".

Sin precisar en cómo sería esa hipotética unión y llamando a "recorrer el camino" de las conversaciones y las negociaciones con los aragoneses, Azcón ha explicitado por primera vez esa intención de unir a los dos partidos de centroderecha de la comunidad autónoma. No será, en ningún caso, en igualdad de condiciones. El PAR desapareció hace cuatro meses, por primera vez en la historia democrática, de las Cortes de Aragón. Y el PP gobierna en la comunidad, con uno de sus mejores resultados históricos (26 diputados), en dos de las tres provincias (Huesca y Teruel) y en las tres capitales, además de en un notable número de ayuntamientos por todo el territorio.

La fórmula, con la que se llegó a insinuar para las elecciones del 8F ante la evidente debilidad de los aragoneses, mantendrá al PP por encima del PAR. Entonces, voces de los conservadores rechazaban cambiar su marca y apostaban más por una absorción de los aragonesistas en sus listas y un programa que incluyera sus reivindicaciones, que por cambiar la esencia del Partido Popular. Voces aragonesistas de calado, como José Ángel Biel, han reconocido en los últimos meses que "el aragonesismo de centro está en el PP de Azcón". En 2023, Biel pidió el voto para el PP y no para el PAR, lo que acabó en la expulsión del histórico aragonesista del que siempre había sido su partido.

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El valor de los aragonesistas para el PP pasa, sobre todo, por su implantación territorial. El PAR acumula decenas de concejales y alcaldes en Teruel y una nómina importante en Zaragoza. Así, y pese al crecimiento de Vox en los últimos comicios autonómicos, incorporar a esos cuerpos a la estructura del PP acercaría, en teoría, a los conservadores a la presidencia de la DPZ, única gran institución que no ganó en 2023, y a revalidar sus gobiernos en la DPH y la DPT.