La base de emergencias de Villanueva de Gállego entra en funcionamiento y se ampliará por 3,4 millones de euros

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha participado este viernes en la presentación de la nueva Base de Emergencias de Villanueva de Gállego, "una infraestructura llamada a ser estratégica por su ubicación y dotación", según ha destacado, en la que el Ejecutivo autonómico ha invertido 1,8 millones de euros y que experimentará una ampliación a través de un desembolso de 3,4 millones de euros.

La Base de Emergencias, situada junto al Polígono Tecnológico de Villanueva de Gállego, en el que se integra el centro de datos de AWS, cuenta con más de 1.700 metros cuadrados, distribuidos en tres áreas: el hangar para reparación y mantenimiento de las aeronaves, que ocupa 721 metros cuadrados; una nave de 409 metros cuadrados que sirve de garaje de vehículos pesados, tanto para el 112 como para el Infoar, donde se almacena material y vehículos de emergencias, autobombas, vehículos de comunicación y el Puesto de Mando Avanzado; y una zona de vida de 590 metros cuadrados con oficinas y espacio de descanso para el personal de servicio, donde se habilitan salas de reuniones y formación y dormitorios, así como otros espacios polivalentes.

En cuanto a la dotación de medios, esta infraestructura, que ya está en servicio, alberga un helicóptero de transporte sanitario del 112 y el helicóptero de coordinación de incendios forestales de INFOAR. Además, dispone de estacionamiento para otros medios de protección civil y de lucha contra los incendios forestales.

"Las emergencias sabemos que van a ocurrir y, en su gestión, cada segundo cuenta. Y, gracias a esta instalación, muchos municipios aragoneses y enclaves naturales disponen ya de un acceso más rápido que con anterioridad", ha resumido el presidente. En la Base van a trabajar cada día 15 personas entre la tripulación de los helicópteros, el personal de unidad logística y el servicio de seguridad.

Futura ampliación

Asimismo, el presidente Azcón ha anunciado que el Gobierno de Aragón va a ampliar la Base de Emergencias mediante una inversión de 3,4 millones de euros: "Se trata de una ampliación enmarcada en un proyecto estratégico que permitirá mejorar la planificación logística en la gestión de las emergencias y que centralizará en Villanueva todas las capacidades operativas del Servicio de Seguridad y Protección Civil".

Entre las actuaciones que contempla esta ampliación, destaca la construcción de un centro logístico de 2.000 metros cuadrados para el almacenaje y gestión de todos los medios y materiales necesarios en las emergencias para garantizar la autonomía operativa en el suministro de material crítico.

En el nuevo centro se centralizarán los equipos de protección individual (EPIs), los materiales de intervención y vehículos de apoyo logístico, así como los Puestos de Mando Avanzado (PMA) y otros recursos móviles. Este centro logístico contará con una inversión de 2,2 millones de euros.

También se acometerá una ampliación, hasta alcanzar 345 metros cuadrados, del garaje y el almacén del Servicio de Seguridad y Protección Civil, que en la actualidad suman una superficie de 233 metros cuadrados. De este modo se incrementará la superficie para los vehículos de transporte y carga que se prevé adquirir. La inversión de esta ampliación ascenderá a 1,2 millones de euros.

"La apuesta que el Gobierno de Aragón está haciendo por las unidades de emergencia es total", ha subrayado Azcón, que ha insistido en ser conscientes de que "las emergencias van a ocurrir y tienen que contar con los servicios y los medios necesarios para que los profesionales que están al frente de ellas puedan hacer que los daños, tanto en bienes como en personas, sean los menores posibles. Porque ganar tiempo en muchas ocasiones significa poder salvar vidas".

Red de helisuperficies 24 horas

La infraestructura está adaptada a vuelo nocturno y forma parte de la red de helisuperficies 24 horas, que permiten prestar el traslado aéreo medicalizado tanto durante el día como de noche.

El servicio diurno comenzó a prestar servicio en el año 2000 para trasladar de manera urgente a ciudadanos con patologías o víctimas de accidentes graves hasta los hospitales de referencia de la Comunidad. En estos 25 años, ha apuntado el director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, a modo de balance, se han completado más de 10.000 servicios en más de 12.000 horas de vuelo mediante el uso de las más de 200 helisuperficies distribuidas por todo Aragón y los más de 120 puntos de toma habilitados para ello.

A esta infraestructura se suma la red de emergencias del helicóptero sanitario 24 horas. "En la pasada legislatura acometimos una inversión de más de un millón de euros para la construcción de 8 helisuperficies; y en la presente legislatura construiremos, al menos, otras 14 más, que supondrán una inversión de 3,7 millones", ha apuntado Azcón.

Se trata de las helisuperficies localizadas en el Hospital Militar de Zaragoza, Cuencas Mineras, Jaca, Boltaña, Alcorisa, Blancos de Coscojar, Graus y la propia de Villanueva de Gállego, que será el centro nuclear de gestión de toda la red. A ellas se unirán próximamente las situadas en el Hospital de Alcañiz, Mora de Rubielos y Mosqueruela. Asimismo, en el marco del Plan Pirineos el Gobierno de Aragón sigue priorizando la gestión de las emergencias, por lo que también está prevista la construcción de helisuperficies en las cuatro comarcas pirenaicas.

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Clavero ha avanzado que serán licitadas en las próximas semanas las de Bailo, Ejea y la del Hospital de Calatayud, además de la de Benasque, que será una helisuperficie de uso compartido con el GREIM. Además, están en estudio las futuras instalaciones de Hecho, Biescas, Torla, Laspaúles y Benabarre, entre otras, para las que se trabaja en los estudios de navegación y localización. El director general ha recordado que la red 24 horas se puso en funcionamiento en 2023 con una única helisuperficie y ahora el 15% de los vuelos ya son nocturnos, dos esta misma semana, "lo que nos demuestra la necesidad que teníamos de atender a los ciudadanos, no solamente en las horas diurnas, sino también en las nocturnas", ha destacado Clavero.