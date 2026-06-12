La Bonoloto deja más de 2,6 millones de euros en Binéfar y dispara la expectación en una conocida administración

La suerte volvió a sonreír a Binéfar este jueves gracias al sorteo de la Bonoloto, que dejó un premio de primera categoría valorado en 2.605.380 euros. El boleto ganador fue validado en la administración de loterías El Sol, un establecimiento que desde primera hora de la mañana ha recibido numerosas visitas de vecinos y curiosos interesados en conocer los detalles del millonario premio.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 4, 10, 17, 20, 30 y 40. El afortunado ganador realizó una apuesta semanal válida de lunes a domingo, con dos combinaciones cumplimentadas manualmente y una inversión total de apenas siete euros.

La noticia ha llenado de alegría a las responsables de la administración, Ana y Alba, que no han dudado en celebrar el acontecimiento junto a los carteles oficiales de Loterías y Apuestas del Estado. Para este histórico establecimiento, cuya trayectoria familiar se remonta a varias generaciones, se trata del mayor premio repartido hasta la fecha.

La administración atraviesa además una etapa especialmente afortunada. En los últimos meses ha distribuido varios premios destacados, entre ellos uno de 30.000 euros durante el pasado mes de diciembre, otro de 700.000 euros a comienzos de año y un tercer premio de 3.000 euros pocas semanas después.

Sin embargo, ninguno de ellos alcanza la cuantía del premio entregado en el último sorteo de la Bonoloto. “Es impresionante pensar que una inversión de solo siete euros haya acabado convirtiéndose en más de 2,6 millones de euros”, explican desde el establecimiento.

Las responsables destacan también el cariño recibido por parte de los clientes y vecinos tras conocerse la noticia. Durante toda la jornada, numerosas personas se han acercado para felicitar al equipo y, de paso, probar suerte con nuevas apuestas.

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Por el momento, la identidad del ganador sigue siendo un misterio. Además, el boleto premiado continúa participando en los sorteos correspondientes al periodo semanal contratado, por lo que todavía podría obtener nuevos premios antes de proceder al cobro del gran premio. Mientras tanto, la localidad oscense celebra uno de los mayores premios repartidos en su historia reciente.