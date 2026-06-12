Figan suma más de 500 expositoras de una veintena de países para su edición de 2027

La Feria Internacional para la Producción Animal (Figan) avanza en los preparativos de su decimoctava edición con 520 marcas expositoras registradas, procedentes de 19 países, cuando faltan nueve meses para la celebración, que tendrá lugar del 16 al 19 de marzo de 2027 en Feria de Zaragoza. Feria de Zaragoza celebró ayer en el Palacio de Congresos el segundo Comité Organizador del certamen, una reunión en la que se revisó la evolución comercial de la feria y se definieron las principales líneas de trabajo para los próximos meses.

La organización ha informado este jueves de que, hasta la fecha, se han inscrito 25 nuevas empresas y ya han confirmado su participación firmas de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, China, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suecia.

Entre las acciones previstas destaca el refuerzo del programa de misiones internacionales, destinado a atraer productores pecuarios e importadores de maquinaria agroganadera.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con las oficinas comerciales de ICEX, asociaciones de productores y prescriptores de distintos mercados. Actualmente participan países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jordania, Libia, Marruecos, México, Portugal, República Dominicana, Rumanía, Túnez, Turquía y Venezuela, entre otros.

Durante el comité también se abordó la convocatoria del Concurso de Mejoras Técnicas, que distinguirá las propuestas más innovadoras del sector en las categorías de Mejora Tecnológica e Innovación Tecnológica. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta octubre de 2026 y el fallo del jurado se dará a conocer en noviembre.

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Asimismo, FIGAN ha convocado la sexta edición del Premio Excelencia, dirigido a empresas pecuarias destacadas por su innovación, sostenibilidad y aplicación de avances técnicos. Como novedad, las candidaturas deberán presentarse mediante un vídeo de un máximo de diez minutos. Otra de las novedades será la puesta en marcha de una nueva plataforma de gestión para expositores, que centralizará todos los trámites relacionados con la participación en la feria y permitirá gestionar acreditaciones, imagen corporativa y notificaciones en un único entorno digital. Figan también reforzará sus iniciativas para favorecer el relevo generacional en el sector ganadero. Entre ellas volverá a figurar Figan Conecta Talento, una herramienta orientada a acercar a los jóvenes a las oportunidades profesionales que ofrece la actividad pecuaria.