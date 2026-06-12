El Gobierno de Aragón denuncia ante la Policía Nacional una "agresión grupal" en el centro de menores de Movera

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y líder de Vox, Alejandro Nolasco, ha denunciado una nueva agresión en el centro de menores de Movera y ha anunciado la contratación de seguridad privada tanto en los accesos como en el interior centro para intentar evitar que se vuelvan a producir episodios violentos y después de que hace apenas dos semanas la consejería de Interior del mismo Gobierno de Aragón rechazara la pertinencia de trasladar policía adscrita en estos centros de menores.

Además, el también consejero de Bienestar Social del Gobierno de Aragón ha anunciado que, por primera vez, el Gobierno de Aragón ha denunciado ante la Policía Nacional la "brutal agresión" sufrida por un menor por parte de un grupo de menores también internos del centro. Según han confirmado fuentes de la consejería, la directora provincial de servicios sociales, Encarnación Biendicho, presentó la denuncia en comisaría en calidad de tutora legal de los menores. A partir de ahí, el Gobierno de Aragón se personará en la causa que se derive de esta denuncia, según ha declarado Nolasco.

En una rueda de prensa en la que no se han admitido preguntas de la prensa, Nolasco ha señalado que un "joven interno fue brutalmente agredido en grupo" por otros menores internos, en lo que ha considerado que son "comportamientos que entran en el ámbito penal" y por los que los presuntos agresores "están declarando en la policía".

Así, Nolasco ha explicado que por primera vez el Ejecutivo aragonés va a presentar "denuncias policiales" contra estos menores "ante unos hechos que ponen en riesgo la integridad física de quienes trabajan y residen en esos centros", con la intención de "reforzar la acción de tutela legal por parte del Gobierno de Aragón". Además de ser la primera vez que se pone sobre la mesa la vía de la denuncia policial, ha dicho el vicepresidente que esta actuación "se va a convertir en una práctica permanente". "Seremos parte de todos los procesos judiciales y causas que se impulsen en defensa de la protección de los trabajarores de 'centros de menas' (sic)", ha insistido Nolasco.

Por otra parte, el vicepresidente ha indicado que se ha abierto un "expediente administrativo para incorporar a agentes de seguridad privada en los accesos y dentro de los centros de menores, que tendrá un efecto disuasorio de comportamientos delitivos y dotará de herramientas de acción para reclamar la presencia policial cuando sea necesaria", ha añadido.

Respecto a su petición de que participara en estas labores la Policía Adscrita de Aragón, algo rechazado por la parte del PP del Gobierno de Aragón, ha dicho que "respetamos con lealtad y plena sintonía los criterios ténicos de Interior", y ha asegurado que no tiene "dudas de que si hay criterios técnicos que permiten reforzar la seguridad de los centros de menores la pondrán".

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En esta comparecencia sin preguntas, Nolasco ha incidido en que están "identificando a los menores" implicados en la agresión y que se ha decidido "trasladar a los agresores y distribuirlos por distintos centros pasra disolver su capacidad de acción", así como la puesta en marcha de un "plan de protección especial" para el menor que ha sido víctima.