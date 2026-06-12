El Gobierno de Aragón descarta el Bachillerato concertado para el próximo curso y lo pospone a 2027-2028 con "todas las garantías jurídicas"
La DGA no recurrirá el auto del TSJA pero asegura que "seguirá adelante" con la medida
El Gobierno de Aragón ha descartado la opción de concertar el Bachillerato el próximo curso 2026-2027 y ha aplazado la medida al 2027-2028, cuando plantean llevarla a cabo con "todas las garantías jurídicas". El Ejecutivo autonómico ha deshechado la opción de recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que dicta la suspensión cautelar de la orden a raíz de que lo solicitaran 17 entidades en defensa de la escuela pública. La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, y la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, han tomado la decisión juto al sector de la concertada, con el que se han reunido este viernes y que también ha desestimado la opción de impugnar la medida.
El Gobierno de Aragón sustenta su decisión de no recurrir el auto del TSJA que paraliza temporalmente la concertación del Bachillerato en los plazos -las familias deben matricular a los hijos en Bachillerato a partir de julio- y con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica y no generar incertidumbre entre las familias. Con todo, ha incidido en que no se renuncia a la medida y que trabajarán en que esta llegue dentro de dos cursos escolares (2027-2028) con "todas las garantías jurídicas que den certeza a las familias". Vaquero ha subrayado que el fallo de la Justicia basa su decisión en que la orden se publicó con el Gobierno sin formar. "Ahora no estamos en funciones y, por lo tanto, ponemos en marcha ese proceso, porque lo importante ese el mensaje que se tiene que trasladar a las familias", ha indicado.
Susín ha informado de que, para llevar a cabo esta medida, el Gobierno aragonés utilizará "todas las herramientas e instrumentos jurídicos que garanticen la seguridad de las familias y de los centros a la hora de escolarizar libremente y con garantías a sus hijos en Bachillerato". Por ahora no ha concretado si será a través de una nueva orden y si será en los mismos términos que la norma publicada en abril. Vaquero y Susín han incidido en que se llevará a cabo con "seguridad jurídica".
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