El Gobierno de Aragón elegirá la próxima semana la parcela del instituto de Parque Venecia

El Gobierno de Aragón elegirá la próxima semana la parcela en la que se ubicará el demandado instituto de Parque Venecia. Así lo ha anunciado la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ante las preguntas de la diputada socialista María Rodrigo, que reclamaba "planificación" y agilidad al Ejecutivo aragonés del PP y Vox.

La titular de Educación ha reprochado a la socialista que la planificación de un instituto "no es una cuestión de un año, ni de dos, ni de tres", y ha criticado, por tanto, la ausencia de previsión de los gobiernos anteriores, liderados por el socialista Javier Lambán, para planificar y definir la construcción de ese instituto en Parque Venecia, uno de los barrios en expansión más consolidados de la ciudad de Zaragoza.

La diputada socialista María Rodrigo se pregunta, por otro lado, si "la libertad de elección está solo para unos cuantos". "¿Solo les da pena cambiar de colegio a unos cuantos alumnos? Pues sepa consejera que las familias del Parque Venecia tampoco quieren cambiar de barrio", ha expresado la socialista, incidiendo en esa reivindicación de la construcción de un nuevo instituto que dé respuesta a las necesidades educativas de uno de los barrios más jóvenes de Zaragoza.

"Siguen sin rendir cuentas, pero está claro quién no planificó. Hay dos colegios actualmente en Parque Venecia, el CEIP Parque Venecia, donde hay 8 unidades de Secundaria, y el CEIP María Zambrano, con 3 vías, con una escolarización muy por encima del espacio disponible y para el que ya hemos creado nuevas clases modulares", ha explicado Susín, crítica con la gestión anterior.

Sin embargo, ha reconocido que "es evidente que Parque Venecia necesita un instituto". Y en este sentido, ha explicado que la próxima semana se celebrará una reunión "con el Ayuntamiento de Zaragoza" para abordar la ubicación del futuro centro, algo clave para poder desarrollar el proyecto y ponerlo en marcha en los próximos años. "Tenemos dos parcelas identificadas y los técnicos están identificando cuál cumple mejor las condiciones", ha indicado Susín, que ha declarado que cuando la parcela esté seleccionada, "en 2027 redactaremos el proyecto del instituto una vez elegida la parcela".

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Así, el nuevo instituto de Parque Venecia entrará en la planificación de infraestructuras educativas del próximo lustro y se suma a esa lista de necesidades que vienen demandando desde la comunidad educativa, en Zaragoza y en otras localidades repartidas por las tres provincias aragonesas. En los próximos presupuestos, por lo tanto, deberán aparecer esas primeras partidas para redactar el proyecto del futuro instituto.