La hostelería zaragozana, pionera en acción climática: más de 7000 medidas de sostenibilidad

Zaragoza se ha consolidado como uno de los territorios de referencia en la transición sostenible del sector hostelero gracias a Hostelería #PorElClima, la iniciativa impulsada por Ecodes junto a Coca-Cola, y con el apoyo de Hostelería de España, para acompañar a bares, cafeterías y restaurantes en su proceso de descarbonización.

La capital aragonesa fue ayer escenario de Vuelta a los Territorios: Zaragoza, un encuentro que reunió a representantes institucionales, entidades impulsoras y profesionales del sector para analizar y poner en valor los avances alcanzados desde el inicio del proyecto en la ciudad y el papel pionero de la hostelería zaragozana en la acción climática.

Zaragoza fue el primer territorio en sumarse a esta iniciativa y su papel ha sido clave en la evolución del proyecto. Actualmente, la provincia cuenta con 374 establecimientos adheridos y ha puesto en marcha 7267 medidas de sostenibilidad, relacionadas con la eficiencia energética, la reducción de residuos, el ahorro de recursos y la mejora de la gestión ambiental de los negocios.

Resultados medibles

En 2019, se colocó el primer distintivo de Hostelería #PorElClima en España, en el restaurante aragonés Aura. Desde entonces, Zaragoza ha servido como laboratorio de innovación y demostración para el conjunto del sector.

Otro de los hitos es la creación de El Tubo #PorElClima, una experiencia colectiva que impulsó la adhesión de la gran mayoría de los establecimientos de una de las zonas más emblemáticas de la ciudad y permitió analizar de forma conjunta sus medidas de descarbonización.

Además, desde el inicio del proyecto, se han realizado más de 30 cálculos de huella de carbono en establecimientos de la provincia, se han activado 14 bonos climáticos destinados a facilitar cambios tecnológicos y mejoras de eficiencia, y Coca-Cola ha contribuido a compensar más de 800 toneladas de CO2₂ vinculadas a la actividad hostelera zaragozana.

Los resultados demuestran que los establecimientos participantes han logrado reducciones significativas de emisiones, alcanzando en algunos casos descensos de hasta el 20 %, gracias a la implantación de medidas de sostenibilidad que reducen, a su vez, costes al negocio.

Durante el acto, Juan Ortiz, director general de Ecodes señaló que: «Zaragoza demuestra que la descarbonización de la hostelería es posible cuando se combinan compromiso del sector, datos, acompañamiento técnico y alianzas. Desde Ecodes creemos que Hostelería #PorElClima ha permitido pasar de la sensibilización a resultados medibles, convirtiendo a la ciudad en una referencia para otros territorios».

Por su parte, Ane Epalza, gerente de Comunicación del Área Norte de Coca-Cola, destacó que «en Coca-Cola trabajamos para estar cerca de la hostelería también en su transición sostenible, acompañando al sector con herramientas y apoyos concretos que faciliten avances reales en el día a día de los negocios. Lo vivido en Zaragoza en estos años refleja claramente que cuando la sostenibilidad se aterriza de forma práctica, se convierte en una palanca útil para la hostelería».

Zaragoza, territorio referente

La experiencia desarrollada en Zaragoza es hoy un ejemplo de cómo la acción climática puede integrarse en el tejido económico local a través de alianzas sólidas y una visión compartida de futuro.

El encuentro Vuelta a los Territorios: Zaragoza sirvió como punto de encuentro para compartir aprendizajes y mostrar cómo las soluciones implementadas en Zaragoza pueden inspirar a otros municipios y sectores económicos comprometidos con la reducción de emisiones y la construcción de un modelo más sostenible.

Las cifras de la iniciativa 374 establecimientos adheridos

7.267 medidas de sostenibilidad puestas en marcha

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, destacó que «Zaragoza ha demostrado que la acción climática también se construye desde la actividad cotidiana de nuestros barrios, nuestros comercios y nuestra hostelería. El hecho de que 374 establecimientos de la provincia se hayan sumado a Hostelería #PorElClima e impulsado más de 7200 medidas de sostenibilidad refleja el compromiso de un sector esencial para la vida de la ciudad. Este recorrido refuerza la ambición de Zaragoza como ciudad climáticamente neutra e inteligente en 2030 y muestra que la colaboración entre instituciones, empresas, entidades sociales y profesionales permite avanzar con resultados concretos, medibles y replicables».