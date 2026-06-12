La inflación se modera dos décimas en Aragón en mayo y se sitúa en el 3,1%

La tasa anual de inflación en Aragón se situó en mayo en el 3,1%, dos décimas menos que en abril, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto de España, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo estable por segundo mes consecutivo en el 3,2% anual.

El comportamiento de los precios en mayo estuvo condicionado por una bajada menos intensa que la registrada un año antes en transporte y ocio, así como por el descenso de los precios de vestido y calzado, frente al incremento observado en mayo del ejercicio anterior. Además, los precios de los alimentos permanecieron estables este mes, en contraste con la subida registrada un año antes.

En el conjunto de la eurozona, la inflación repuntó dos décimas en mayo, hasta situarse también en el 3,2% anual. De este modo, el diferencial de inflación fue favorable para Aragón en una décima, mientras que resultó nulo en el caso de España.

Por lo que respecta a la inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, Aragón mantuvo en mayo una tasa del 2,7% anual. En España, en cambio, este indicador aceleró dos décimas, hasta el 3,0%, mientras que en la eurozona aumentó también dos décimas, hasta el 2,3%.

El transporte sigue liderando las subidas

Por grupos de consumo, doce de los trece apartados del IPC registraron tasas anuales positivas en Aragón durante el mes de mayo. El mayor incremento correspondió de nuevo al transporte, con una subida del 7,1% anual, impulsada por el encarecimiento interanual de los combustibles.

También destacaron los aumentos en restaurantes y servicios de alojamiento, con un 4,0%; seguros y servicios financieros, con un 3,8%; bebidas alcohólicas y tabaco, con un 3,7%; y cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios, con un 3,4%.

Con incrementos más moderados se situaron vivienda, con un 2,5%; sanidad, con un 2,2%; alimentos y bebidas no alcohólicas y actividades recreativas, deporte y cultura, ambos con un 2,1%; y servicios de educación, con un 2,0%. Por debajo de esos niveles quedaron muebles y artículos del hogar, con un 1,1%, e información y comunicaciones, con un leve avance del 0,1%.

El único grupo con una tasa anual negativa fue vestido y calzado, cuyos precios descendieron un 1,5% respecto a mayo del año anterior.

Los precios bajan un 0,1% en el mes

En comparación con abril, los precios disminuyeron en Aragón un 0,1% de media en mayo. Por grupos, se registraron subidas mensuales en cinco de los trece apartados, estabilidad en uno y descensos en los siete restantes.

El mayor aumento mensual correspondió a muebles y artículos del hogar, con un 0,2%. Además, los precios subieron una décima en alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, sanidad y seguros y servicios financieros. Por su parte, los servicios de educación no experimentaron variación mensual.

Entre los descensos, los precios bajaron un 0,1% en transporte e información y comunicaciones; un 0,2% en vestido y calzado y restaurantes y servicios de alojamiento; un 0,3% en cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios; un 0,5% en actividades recreativas, deporte y cultura; y un 0,6% en vivienda.

Huesca y Teruel registran una inflación del 3,4%

Por provincias, Huesca y Teruel anotaron en mayo una tasa anual de inflación del 3,4%, por encima de la media aragonesa. En Zaragoza, el IPC se situó en el 3,0% anual.

En el ámbito energético, el petróleo Brent cotizó en mayo de 2026 a una media de 107,5 dólares por barril, un 9,1% menos que en abril, aunque un 67,0% más que un año antes. El gas natural TTF, con impacto relevante en el precio de la electricidad, alcanzó un precio medio de 47,4 euros por megavatio hora, un 4,7% más que en abril y un 34,5% por encima del nivel registrado en mayo del año pasado.

El BCE sube los tipos 25 puntos básicos

La evolución de los precios coincide con la última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, celebrada los días 10 y 11 de junio, en la que el organismo elevó en 25 puntos básicos sus tres tipos de interés oficiales. Así, la facilidad de depósito quedó situada en el 2,25%, el tipo de las operaciones principales de financiación en el 2,4% y la facilidad marginal de crédito en el 2,65%.

El tono del BCE apunta a que no se trata de un cambio de ciclo en la política monetaria, sino de un ajuste puntual ligado a las presiones derivadas del conflicto en Oriente Próximo. No obstante, los mercados descuentan al menos otra subida de tipos en la segunda mitad del año.

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El organismo revisó además al alza sus previsiones de inflación, hasta el 3,0% anual de media en 2026 y el 2,3% en 2027, cuatro y tres décimas más que en sus anteriores proyecciones, respectivamente. Para 2028, el BCE prevé que la inflación se sitúe en el 2,0%.